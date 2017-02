Derrota amarga de La Parròquia Samà Masculí a Gavà

1a categoria catalana G01

CB Gavà "1" 62 - La Parròquia-Samà Vilanova SMA 55

La Parròquia-Samà Masculí jugava dissabte a la tarda contra el CB Gavà "1", vuitè classificat de la taula. Els vermells continuaven amb la baixa de Pau Vila, que estarà encara un parell de jornades fora de les pistes a causa de la lesió a l'espatlla que es va fer durant el Nadal.

En el primer quart, els de la capital del Garraf van imprimir un fort ritme en defensa i els locals no es trobaven còmodes en atac. Les constants ajudes i el control del rebot defensiu no donava opcions a anotar amb facilitat als del Baix Llobregat. Els vermells es trobaven a gust, imposant el seu ritme i això es veia reflectit en el marcador final del primer quart, 13-16.

En el segon quart, els locals van continuar treballant fort en atac, però constantment es trobaven amb un mur, molt difícil de superar. El Samà treballava com un bloc i tot i els petits detalls en forma d'error, gaudia d'una petita escletxa en el marcador, 24-32 a la mitja part. Cal destacar la lesió d'Arnau Carreras abans de finalitzar el quart, jugador que estava assumint la responsabilitat anotadora en aquells moments.

El tercer quart començava amb l'equip una mica tocat mentalment per la baixa de l'Arnau. La defensa va començar a patir errors molt clars i els de Xavi Canales no es trobaven a gust a la pista. Les segones opcions i els errors no forçats en atac van ser aprofitats pel Gavà, que va poder recuperar la diferència de la mitja part i marxar de 6 punts en finalitzar el tercer quart.

En l'últim quart, els vilanovins van reaccionar, però el Gavà és un equip molt experimentat i, lluny de posar-se nerviós, va treballar en la seva defensa per no permetre que els visitants poguessin anotar amb facilitat. Cal destacar la falta d'encert en atac, constantment es veien errors que en altres circumstàncies era cistella segura.

Aquest dissabte, 11 de febrer, el Samà juga contra l'Escola Pia Sarrià a Vilanova i la Geltrú a les 19.45 h al CEM Isaac Gálvez.

CB Samà: Morales (0), Zanca (8), Carreras (7), Moreno (2), Artigas (4), Liao (21), Epifanio (5), Burcet (0), Piñol (0), Unai (5), Paredes (0) i Calvo (3).

Parcials: 13-16, 11-16, 25-11, 13-12