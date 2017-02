La SEA Costerets celebrarà la VII Trobada d'handbol

Més de 80 jugadors de la SEA COSTERETS han previst rebre al voltant de 30 equips de clubs i escoles d’handbol de tota Catalunya per disputar diversos partits amb les seves corresponents categories: Pre-benjamí, Benjamí Femení, Benjamí Masculí (mixt), Aleví Femení i Aleví Masculí.

D'aquestes categories els Pre-benjamins faran format “Trobada”. La Categoria Benjamí Femení, Benjamí masculí (mixt), Aleví masculí i femení faran format “Torneig”.

Durant tot el matí es disposaran 7 pistes, 4 d'elles cobertes, repartides entre el Pavelló Municipal de Sant Pere de Ribes i l'Escola Els Costerets annexada al Pavelló.

Els alevins, tant masculins com femenins, de 6è curs serà el darrer any que participin en aquesta Trobada. Al seu torn alguns dels Pre-benjamins, encara que no tots, s'estrenen en aquest tipus d'esdeveniments.

Com és habitual La SEA COSTERETS obsequiarà amb medalles a tots els participants i lliurarà el trofeu Dragonet als finalistes que participen en format Torneig. El trofeu és la representació del drac del primer escut de la SEA, realitzat en paper matxé i pintat en daurat.

L'organització al complet de la SEA COSTERETS està ultimant tots els detalls per tal de poder gaudir una jornada handbolera al nivell, al menys de totes les precedents, que han estat sempre un èxit de participació, de joc i d’esport.

Com és tradició a l’handbolicat de la SEA ELS COSTERETS hi haurà venda de pastissos i venda de pilotes d’handbol. La recaptació es lliurarà a la Unitat oncològica de Sant Joan de Déu.