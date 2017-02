Al sènior masculí del CHVNG se li escapen dos punts

Sènior masculí Hipersimply CHVNG

Una lástima estos dos puntos que se escapan, mala semana para un equipo que no pierde la ilusión y la actitud positiva, pero que no acaba de saber superar los momentos difíciles que se generan en un encuentro, pero expliquemos lo de la mala semana …

… esto no va de ganar o perder los puntos en la pista, esto va de la suerte y la normativa actual… Con 100 € de sanción (si no apela y gana) la Salle Bonanova Junior abandona esta liga y se retira sin más. El Hipersimply sale muy perjudicado de esta situación ya que los otros tres equipos con los que nos estamos jugando la salvación habían perdido o empatado sus partidos de la primera vuelta con los colegiales y el Vilanova ganó en Barcelona.

El reglamento de competición anula los puntos que se hayan generado en los partidos jugados con la Salle, así que nosotros pasamos a tener dos puntos menos “sin comerlo ni beberlo”, y los demás se quedan como están. Mala suerte !!! … pero como decía aquel, la suerte no existe, existe el trabajo, el compromiso y la ilusión por conseguir un objetivo. Y estos tres factores son los que Pere, Enric y Jordi inculcan sin descanso a sus jugadores.

El partido contra el Alcarrás comenzó como tocaba, los dos equipos tensionados por la importancia del resultado para ambos. Con las dos porteros destacando sobre el resto de jugadores. La igualdad en el marcador fue constante y se llegó a un exiguo 9-10 que es el mejor reflejo de lo dicho antes, igualdad y excelentes porterías.

La rapidez, robos de balón y contraataques del Vilanova no consiguieron la recompensa merecida. Con un equipo muy joven en pista (dos juveniles) parecía que los nuestros podían agotar al rival con un ritmo rápido y presionante. Pero aunque el inicio de la segunda parte fue esperanzador llegando a un 15-18 en el minuto 14 y teniendo jugadas para acabar empatando , la presión y la inexperiencia pudieron con los del Garraf que seguían intentándolo pero dando la sensación de no creerse capaces de ganar a un Alcarrás con mucho más oficio. En tres minutos pasábamos a un 16-22 y de aquí hasta el 22-29 final.

Queda mucha liga y hay que seguir luchando por una permanencia que es más que posible si empezamos a saber jugar el último cuarto de los partidos y eso depende del grupo, que si ya ha aprendido a jugar los tres primeros cuartos solo le queda uno y eso ya es más fácil.

Cadet A Hipersimply CHVNG - 28-30 H. Ribes

Bon partit dels cadets

Bon partit del Cadet A de l’Hipersimply en el derbi comarcal que els va enfrontar amb el Ribes i que va acabar del costat dels visitants que van saber gestionar millor els últims minuts, on van arribar molt millor físicament que els vilanovins.

El partit va començar prou bé per als blaus, després dels habituals minuts de tanteig i amb un ritme trepidant al parquet, els blaus semblava que agafaven millor el ritme del partit, doncs van anar endavant al marcador durant tot el primer temps, fins i tot i durant molts minuts van assolir rendes de fins a cinc gols, amb un bon joc ofensiu i bones transicions, però que en defensa no acabaven d’estar fins i això permetia als ribetans enganxar-se al partit. Als últims cinc minuts del període, els blaus no van tenir la sort de cara, i es van estavellar en atac contra els pals i el porter visitant, permetent als ribetans escurçar el marcador fins el 17 a 16.

A la represa, el Ribes va proposar un canvi de defensa que va sorprendre als vilanovins i els va permetre capgirar el lluminós, però els blaus no els van permetre marxar al marcador. El partit va entrar en una fase molt més tensa i sense que cap dels dos equips fossin capaços de dominar el joc, els porters van estar molt encertats i costava fer gols a ambdues porteries. De nou, els últims minuts van ser claus, els blaus, inferiors físicament ahir al rival, va començar a notar l’esforç i de nou, tot i atacar molt bé, no trobaven porteria, de nou els pals (es van comptabilitzar deu al llarg del partit) i la bona actuació del porter visitant, van permetre als ribetans dominar els minuts finals. 28 a 30 per al Ribes, que va saber jugar millor al final i nova derrota per als blaus, que van merèixer molt més, però que de nou la sort, no els va venir a visitar.

H. Sant Andreu 9 - 36 Cadet B Hipersimply CHVNG

Partit de tràmit contra el Sant Andreu

Que voleu que us digui ? El nostre equip va guanyar 9-36 contra un equip inferior.

El cadet del CHVNG es va enfrontar el passat dissabte 04/02/2017 al Sant Andreu, equip que no puntua a la competició pel fet de jugar amb 3 juvenils.

En aquest punt m’agradaria remarcar de l‘equip del Sant Andreu la voluntat, dedicació i moral dels dos entrenadors i els seus jugadors. Sabent-se perdedors, en inferioritat i sense puntuar, la força i ganes que hi posen son encomiables.

El partit es va desenvolupar com era previsible : la primera part va acabar 3-16. Cap comentari més.

La segona part semblava que el Sant Andreu li posava més força, establint en els primers minuts un parcial de 2-2. Un miratge, ja que després va venir una parcial de 2-13 per l’equip visitant, acabant en una altre parcial de 2-5 que va acabar donant la victòria final a l’equip visitant del CHVNG.

Remarcar del partit la generositat primer d’en Pol Alentorn, seguida de la d’en Pau Batlle en cedir un penal al Pablo, que va executar-lo de manera magistral marcant un gol. També important per la trajectòria de l’equip els 5 intents de gol d’en Roger José, que per mala fortuna no va poder materialitzar. És molt important pel nostre equip que la gent que no juga habitualment tingui minuts i ocasions, i això els dos entrenadors ho varen saber pensar i executar a la perfecció.



Les estadístiques varen ser : Ivan (7), Seke (6), Roger Rovira (5), Pol Alentorn (4), Pau (4), Albert (3), Gerard (2), Iker (2), Alex (1), Pablo (1), Pol Homs 12 parades i 9 gols rebuts.

Infantil masculí B Hipersimply CHVNG 23-22 H GAVÀ

Il·lusionant victòria

Aquesta darrera jornada del campionat ens ha deparat un enfrontament entre el CHVNG i el Handbol Gavà.

Victòria dels vilanovins per 23 a 22, malgrat l’ajustat del marcador, els locals van dominar sempre el tanteig fins i tot amb avantatges de 4 i 5 gols.

Com bé sent habitual en les darreres jornades, el Handbol Vilanova fa sortir molt endollat, després d’un primer empat a un, els locals imposaren la seva disciplinada defensa a l’atac dels gavanencs, aconseguit marxar al marcador amb rendes de 3 i 4 gols, concloent la primera part amb resultat de 12 a 9.

Cal destacar en aquesta primera part el bon treball defensiu amb una defensa avançada 3-3, molt disciplinada i solidaria en las basculacions que va minimitzar la producció golejadora dels visitants. En atac els vilanovins van emprar moltes vegades la tàctica del doble pivot, situant un dels seus pivots com fals extrem que es desdoblava per la línia de sis metres, aconseguint un bona renda de gols. També cal destacar les escasses pèrdues de possessions per males passades o violacions del reglament.

A la segona part els vilanovins van sortir una mica freds, fent que els gavanencs s’acostessin al marcador, però de nou els vilanovins van imposar la seva defensa i en atac van continuar amb una més que acceptable efectivitat, el què provocar avantatges entre 3 i 5 gols.

Però una davallada física en el darrer quart de la segona part per l’esforç defensiu va fer que els visitants augmentessin la seva productivitat golejadora, ajustant el marcador a la mínima expressió, donant peu inclús a una hipotètica remuntada, però un adient temps mort dels nostres entrenadors va propiciar que els vilanovins fessin un esforç final de rauxa i disciplina tàctica, que va permetre la victòria per 23 a 22 en un final molt ajustat.

Com vinc destacant en les darreres cròniques, l’equip està en franca progressió, explotant adequadament els seus recursos, superant amb escreix les seves evidents limitacions.