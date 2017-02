Superats per un Olivella necessitat

UE Piera 3 – CF Suburense B 1

El Suburense B queia a Olivella en un fluix partit jugat per els homes de Zigor Bengoa superats per un conjunt de Juanma Murlà amb l’aigua al coll, l’equip que ha perdut els últims sis punts en joc, en aquet cas tornava a donar un pas enredera en el seu joc veient com amb un futbol pràctic e intens dels locals saben el que es jugava es portaven el gat a l’aigua en un enfrontament que l’equip no es va trobar dintre del partit en cap moment.

Fins el minut 74 no obria la llauna l’equip local amb gol de Marc Gonzalez posant el 1- 0, cinc minuts més tard Luis Alberto Martin feia respirar als seus amb el segon gol tota una bombona d’oxigen per l’Olivella, escurçava diferències Adrià Sánchez posant el 2-1, ja en temps d’afegit en una jugada personal Toni Ruzafa deixava el definitiu 3-1 en un enfrontament en que l’equip causava una pobre sensació davant el tercer per la cua, l’Olivella.

Fitxa tècnica

CF Olivella: Ignacio Vera, Jose Ozaes, Jose Ortega, Eli, Puyo, Toni Ruzafa, Marc Sánchez, Martin Rojas, (Carlos Garcia 75) Luis Alberto, (Carlos Ruzafa 83) Marc González, (Juan Diego 89) Juanma i (Javi Sevilla).

CF Suburense B: Albert Villagordo, Andreu Ibáñez (Eric Delgado 45) (Alex Vencela 83), Guillem Diaz, Sergi Plazas, Serge Rory (Adrià Sánchez 45) Dani Puerto, Guillem Viñola, Pablo Altamirano, Pau Almirall, Arsen, Marc Navarro.

Ara el Molanta, filial contra filial

El Suburense B rep aquest diumenge al Molanta equip que entrena Lionel Nan Bati, filial de Vilanova, amb la intenció de retrobar-se amb la victòria després de dos ensopegades.

Els de Bati son 11ens a la taula amb 23 punts, dos menys que l’equip de Zigor Bengoa que es 10è, a camp contrari han jugat 10 partits amb 2 victòries, 1 empat i 2 derrotes, tenim com a golejador a Christian Tosso amb 10 gols, l’hora d’inici les 12'15.