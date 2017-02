Escola, sub14, sub16 i sub18, rugbi al màxim a Olivella

Aquest cap de setmana els sèniors descansaven i les categoríes sub14, sub16 i sub18 a més de l’escola, corríen la seva sort. De bon matí el dissabte a les 10h, els nois de l’escola, amb Rafael Linares al capdavant, inaguraven el cap de semana, amb una Trobada a Sitges, amb l’èquip local, el Sel Vilanova i Sapartans Granollers RC. Sub10 amb (Lucas, Iván, Iraitz, Unai i Jake, amb les baixes, Axel, Lluc, Jesús i Pablo), i els sub12 (Leire, Roger i Pau), van fer un gran paper als seus respectius partits, posant en pràctica tot l’aprés entre semana als entrenaments, un bon entrepà i cap a casa.

Mentres jugaba l’escola, a les 12h, començava el sub14 a Vilanova. On el combinat Sel Vilanova/Rugby Nova Olivella, es jugava estar als llocs capdavanters de la lliga. Un combinat que començava amb els fitxes, Axel i Manel, i entrava en escena, el retorn d’Iker. Un partit bastant senzill, que demostrava la diferencia en el potencial d’un equip i l’altre, amb marques de Manel (la primera), i Axel (l’última). Resultat final, Combinat 70 (BO)- GEiEG 0. Quatre de quatre, i es posa tercer, empatat a punts amb el primer Castelldefels, amb el segon Torroella de Montgrí.

A les 16 hores a Martorell tornava, després d’un bon “parón” el sub16, amb les baixes de Marina i Matteo, i la participació de Joel. El combinat no va poder fer res davant d’un Martorell molt efectiu, i va acabar caient per 41 a 10.

Al mateix temps l’última de les categories participants el cap de setmana, els sub18, jugaven a l’entrada de la Diagonal, Barcelona, amb el CEU, amb Raúl, Gerard, Martínez i Julio, al titular. Feien un gran partit, però tampoc podien fer res davant el bon joc de l’equip local, i acabaven caient per 24 a 0, i després de dues jornades continuen últims.

Un cap de setmana, no gaire fructífer en resultats, però com es sol dir: el resultat no és l´important, l'important és gaudir del rugbi, en aquest cas.