Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del 11-12 de febrer

OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 18

ENRILE PAS ALCOI 5 -- C.P. MANLLEU 4

CH LLORET VILA ESPORTIVA 2 - CE NOIA FREIXENET 2

CAFES NOVELL CP VILAFRANCA 4 - C.P. ALCOBENDAS 3

REUS DEPORTIU 6 - IGUALADA CALAF GRUP 2

C.P. VIC 4 - RECAM LASER C.H. CALDES 1

F.C. BARCELONA LASSA 2 - C.P. VOLTREGÀ 3

C.H. LICEO 2 - ICG SOFTWARE LLEIDA 3

MORITZ VENDRELL - CITYLIFT GIRONA H.C

PRIMERA NACIONAL ESTATAL-

No hi ha jornada per la Copa de la Princesa a Sant Cugat

OK LLIGA FEMENINA JORNADA 15

C.P. VILANOVA - C.P. LAS ROZAS

C.H.P. BIGUES I RIELLS 3 - C.P. MANLLEU 3

P.H.C. SANT CUGAT 1 - CERDANYOLA H.C. 2

HOSTELCUR GIJON H.C. 3 - MEDICARE SYSTEM MATARO 3

GENERALI PALAU PLEGAMANS 0 - C.P. ALCORCON 0

H.C. LICEO - COVESA SFERIC TERRASSA

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS - C.P. VOLTREGÀ