Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del 11-12 de febrer
OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 18
ENRILE PAS ALCOI 5 -- C.P. MANLLEU 4
CH LLORET VILA ESPORTIVA 2 - CE NOIA FREIXENET 2
CAFES NOVELL CP VILAFRANCA 4 - C.P. ALCOBENDAS 3
REUS DEPORTIU 6 - IGUALADA CALAF GRUP 2
C.P. VIC 4 - RECAM LASER C.H. CALDES 1
F.C. BARCELONA LASSA 2 - C.P. VOLTREGÀ 3
C.H. LICEO 2 - ICG SOFTWARE LLEIDA 3
MORITZ VENDRELL - CITYLIFT GIRONA H.C
PRIMERA NACIONAL ESTATAL-
No hi ha jornada per la Copa de la Princesa a Sant Cugat
OK LLIGA FEMENINA JORNADA 15
C.P. VILANOVA - C.P. LAS ROZAS
C.H.P. BIGUES I RIELLS 3 - C.P. MANLLEU 3
P.H.C. SANT CUGAT 1 - CERDANYOLA H.C. 2
HOSTELCUR GIJON H.C. 3 - MEDICARE SYSTEM MATARO 3
GENERALI PALAU PLEGAMANS 0 - C.P. ALCORCON 0
H.C. LICEO - COVESA SFERIC TERRASSA
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS - C.P. VOLTREGÀ