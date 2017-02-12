HOQUEI PATINS

Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del 11-12 de febrer

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 12-02-2017 06:21 Lectures 326

OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 18

ENRILE PAS ALCOI   5 --   C.P. MANLLEU     4

CH LLORET VILA ESPORTIVA 2 - CE NOIA FREIXENET 2

CAFES NOVELL CP VILAFRANCA 4 - C.P. ALCOBENDAS 3

REUS DEPORTIU  6 - IGUALADA CALAF GRUP 2

C.P. VIC 4 - RECAM LASER C.H. CALDES 1

F.C. BARCELONA  LASSA 2  - C.P. VOLTREGÀ 3

C.H. LICEO 2 - ICG SOFTWARE LLEIDA 3

MORITZ VENDRELL  -  CITYLIFT GIRONA H.C   

 

PRIMERA NACIONAL ESTATAL-

No hi ha jornada per la Copa de la Princesa  a Sant Cugat

 

OK LLIGA FEMENINA JORNADA 15

C.P. VILANOVA   -  C.P. LAS ROZAS   

 C.H.P. BIGUES I RIELLS 3 -  C.P. MANLLEU 3

P.H.C. SANT CUGAT 1 -  CERDANYOLA H.C. 2

HOSTELCUR GIJON H.C. 3 - MEDICARE SYSTEM MATARO 3

GENERALI PALAU PLEGAMANS  0 - C.P. ALCORCON  0

H.C. LICEO  - COVESA SFERIC TERRASSA   

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS  - C.P. VOLTREGÀ    

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