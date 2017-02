El Moritz Vendrell perd 4 a 5 amb el Girona

El Vendrell va inaugurar el marcador al minut 5 amb un gol de Jordi Ferrer. En els minuts següents, amb un ritme de joc ràpid i directe, els dos equips van anar a buscar porteria, però els porters van estar molt encertats. Al minut 17, Xixi Creus va ampliar l'avantatge en el marcador. Amb el 2 a 0 es va arribar al descans.

Al minut 33, ja a la segona part, el Girona va fer la desena falta d'equip. Xixi Creus no va poder superar Llaverola en la falta directa. Els dos equips van continuar jugant sense especular i oferint espectacle. Al minut 43, els àrbitres van xiular penal a favor del Girona i Raul Pelicano va aprofitar l'ocasió per fer el 2 a 1. Al minut següent, el mateix Raul Pelicano va empatar el partit. Al minut 46, Josep Hernández va fer el 2 a 3. I en ple desconcert local, al minut 47, Manel Garcia va fer el 2 a 4. Al mateix minut, els àrbitres van xiular penal a favor del Vendrell. Eloi Mitjans no va fallar i va fer el 3 a 4. Al minut següent, Jordi Ferrer va tornar a posar l'empat en el marcador. Però en el darrer minut, Marc Gómez va marcar i amb el 4 a 5 va finalitzar el partit.

El proper partit d’OK Lliga serà el diumenge 19 de febrer, a les 12 h, en què el Moritz CE Vendrell es desplaçarà a la pista del Lleida.

Fitxa tècnica

MORITZ CE VENDRELL (4): Roger Molina, Jordi Ferrer, Eloi Mitjans, Roger Rocasalbas i Edu Fernández -cinc inicial- Marc Navarro, Francesc Gil, Xixi Creus, David Paris i Martí Zapater.

CITYLIFT GIRONA CH (5): Jaume Llaverola, Raul Pelicano, Borja Ramon, Andrea Bolcato i Manel Garcia -cinc inicial-, David Carles, Marc Gómez, Marc Povedano, Josep Hernández i Albert Daniel.

Gols: 1-0 (5') Jordi Ferrer; 2-0 (17') Xixi Creus; 2-1 (43') Raul Pelicano, de penal; 2-2 (44') Raul Pelicano; 2-3 (46') Josep Hernández; 2-4 (47') Manel Garcia; 3-4 (47') Eloi Mitjans, de penal; 4-4 (48') Jordi Ferrer, i 4-5 (49') Marc Gómez.

Àrbitres: Gómez i Melero.