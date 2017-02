Resultats del passat cap de setmana i horaris del pròxim del CP Vilanova

Aquest cap de setmana els dos primers equips no han competit, en canvi tots els equips de base ho han fet i amb resultats força positius. El balanç dels partits ha estat de 11 victòries, on de s'ha de valorar i molt la victòria del Benjamí "C" a casa contra el Sentmenat i la del Aleví "B", en una pista complicada com la del Sant Josep. 7 Derrotes, la primera del Minifem en la temporada i la d'un Infantil "A", que va donar la cara en tot moment a Sentmenat, però que els petits detalls va fer que el marcador no pogués ser més favorable.

De cara al pròxim cap de setmana els dos primers equips tornen al a competició en dos partits claus per la classificació final, amb dos rivals directes per aludir el descens, els nois es desplacen a Alpicat i les nois a Madrid, a jugar contra el Rivas las Lagunas.

De la base destacarem el partit a casa del Minifem contra el segon classificat el Girona CH i fora el partit del Benjamí "C" i el Prebenjamí "A" a terres osonenques que sempre són partits complicats

Resultats jornada 11 i 12 de febrer

Partits a casa



PREBENJAMÍ “D” - CP Vilafranca “B” 3 - 0

Prebenjamí iniciació “B” - CP Sant Ramón “B” Ajornat

Prebenjamí iniciació “C” - Caldes CH “B” 3 - 1

PREBENJAMÍ “C” - CP Monjos “A” 3 - 0

PREBENJAMÍ “A” - HF Sant Josep “A” 3 - 1

BENJAMÍ “A” - CH Claret “A” 10 - 0

BENJAMÍ “C” - HC Sentmenat “A” 3 - 1

ALEVÍ “A” - CP Tordera “A” 4 - 4

MINIFEM - CP Torrelles 2 - 3

Nacional Catalana FEM - UE Horta 0 - 3

2ona CATALANA - CP Masquefa 4 - 2

Partits a fora

CE NOIA - Veterans CP VILANOVA TOYOTA 3 - 4

CP Masquefa - INFANTIL “B” 5 - 0

Capellades HC “B” - BENJAMÍ “B” 5 - 0

CH Castellet - PREBENJAMÍ “B” 0 - 3

HC Sentmenat “A” - INFANTIL “A” 4 - 1

CE Arenys de Munt “A” - Prebenjamí iniciació “A” 0 - 3

HC Sentmenat “A” - JUVENIL 6 - 4

HF Sant Josep “A” - ALEVÍ “B” 6 - 8

CP Manlleu “A” - FEM-16 2 - 1



Jornada 18 i 19 de febrer

Partits a casa



Dijous 22:00 Veterans CP VILANOVA TOYOTA-Cerdanyola CH

Dissabte 09:30 FEM-16 - CH Vila-sana

Dissabte 11:00 2ona CATALANA - CP Voltregà

Dissabte 15:00 Prebenjamí iniciació “A” - CH Castellet

Dissabte 16:15 INFANTIL “A” - CE Noia “A”

Dissabte 17:45 BENJAMÍ “B” - Igualada “D”

Diumenge 09:30 MINIFEM - Girona CH

Diumenge 11:00 JUVENIL - HC Piera

Partits a fora

Dissabte 10:00 CH Les Franqueses - Prebenjamí iniciació “B”

Dissabte 11:00 CP Sant Ramon “B” - PREBENJAMÍ “D”

Dissabte 11:00 CP Voltregà “C” - BENJAMÍ “C”

Dissabte 12:00 Cerdanyola CH - Prebenjamí iniciació “C”

Dissabte 16:00 CE Vendrell “A” - ALEVÍ “A”

Dissabte 16:30 UEH Barberà “B” - PREBENJAMÍ “B”

Dissabte 17:45 UE La Garriga “A” - PREBENJAMÍ “C”

Dissabte 18:45 UE La Garriga “B” - BENJAMÍ “A”

Dissabte 20:00 HC ALPICAT - CP VILANOVA GRUP SIMON

Diumenge 17:15 CP Manlleu “A” - PREBENJAMÍ “A”

Diumenge 13:30 CP Rivas las Lagunas-OKLliga Femení

Diumenge 18:45 Girona CH - Nacional Catalana Femení