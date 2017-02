Derrota que penalitza molt la lluita per la permanència

CF Suburense 1 – CF Sant Ildefons UE A 2

Nou pas enredera del Suburense amb la seva derrota amb el Sant Ildefons a domicili en un partit amb poques idees ofensives per part dels dos equips, però que s’inclinava al costat del visitants traient petroli, beneficiats amb el gol en pròpia porta d’Omar a la primera mitja hora, però que sentenciaven en l’única oportunitat que generaven a la segona meitat, el Suburense amb més cor que joc escurçava diferències, després va faltar paciència així com més toc i es va caure més en el joc directe sense control, d’aquesta manera arriba la segona derrota consecutiva en vigílies d’un calendari que fa esgarrifar.

Des de el primer instant es notava poca presència ofensiva, tenint la pilota el Sant Ildefons però més al seu camp, la tímida pressió dels sitgetans no generava recuperació de pilota i així les contres no existien per part de l’equip, un xut de Villa des de la frontal de l’àrea amb un magnífic refús del porter visitant Marc a corner fou l’únic remat en aqueta primera meitat del Suburense. En una desafortunada acció en defensa al voler refusar una pilota penjada a l’àrea Omar feia gol en pròpia porta al minut 35.

Un gol que obligava més als jugadors de Josu Julian que de jugar amb tres centrals passava a fer-lo amb dos amb la sortida de Pascua per Omar buscant més arribada al minut 61, el gol de Guillermo cinc minuts més tard aprofitant en safata un passi de la mort en una magnífica internada per la banda dreta del seu atac, tot una gerra d’aigua freda per l’equip sitgetà, escurçant diferències Josep Maria aprofitant magistralment l’assistència del Marcos Garcia reapareixent després de moltes setmanes per lesió al minut 77, insuficient però per salvar un punt en els 13 minuts restants.

Fitxa tècnica

CF Suburense: David, Toshi, Sarabia, Villa, Alberto, Edgard (Marcos Garcia 69) Dídac (Sardà 76) Geri, Omar, (Pascua 61) Laguna, (Josep Maria 72) Pablo i (Pulido 61).

Sant Ildefons UE A: Marc, Pulido, Casares, Garcia, Lion, D. López, P. Bilbao, Otero, Guillermo, Luan, (Cepeda 83) Victor i (Chillon 45).

L’àrbitre, Rosco Ferriz, perjudicant amb les seves precisions al Suburense amonestava als locals Alberto, Geri, Dídac, Pulido i dos grogues a Laguna, la segona al 90. Als visitants amonestava a Marc, Garcia i D. López.

El proper partit

El Suburense juga aquest diumenge al camp del líder el Balaguer, l’hora d’inici les 17 hores.