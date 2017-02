El dia després

C.T. SENIOR MASC. FASE PREVIA - GRUP 04



CNBV 62 – 37 BM Viladecans



Havia curiositat per veure el partit de dissabte després del jugat davant del Bellsport. D’entrada, sense cap dels dos bases de l'equip. Amb el reforç de Manel Olmos que va jugar a bon nivell. El coneixíem com Manelet fa dos anys i era cadet. Aviat, el podrem anomenar Don Manel.

Del mateix poca historia. El sènior el va matar al 10 minut amb un primer quart de +18. Mínima reacció visitant al segon +4, els grocs novament accelerant al tercer +8. El darrer quart va ser per el visitants -5. Poca història, poques faltes, esportivitat a la pista i moltes correccions del partit anterior.

MVP del partit per en Dani que va estar a un gran nivell. Si arriba a ficar dues cistelles que va intentar en posicions increïbles, s’hauria merescut per mèrits propis, sortir al canal blau a la secció MVP de Garraf Esports.

Tornem el proper partit a la nostre lliga. Serà diumenge 18 a el Prat per jugar davant el AE Pratenc a les 12:15. Abans de descansar la jornada de Carnaval.



Fitxa tècnica

CNB Vilanova: Sugri (10), Andreu (8), Ricard, Nil (3), Arnau (4), Manel (7), Rubén (6), Dani (12), Aleix (5) i Carlos (7). Baixes, Javi i Àlex .Tècnic, Salva Pastó. Ajudant (absent) Miki Sanchez.

Parcials, 20-2, 18-14 (38-16) // 13-5 (51-21), 11-16 (62-37)

Estadístiques del equip 18/27 tirs lliures (66,6 %). Triples 2, (Carroll i Manel).