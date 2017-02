Adrià Pérez segon a la Copa d'Espanya cadet

Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Alacant, la Copa Espanya A en categoria infantil i cadet, amb representants de l'Escola de Judo Vilafranca.

En categoria infantil Judit Casañas amb -57 kg, fa bons combats però no aconsegueix pujar al podi, en categoria cadet, Adrià Pérez, aconsegueix arribar a la final, però no supera el combat, quedant així en segona posició i portant cap a casa una medalla de plata, pel que fa a Manel Terraza i Ferran Piloñeta, fan bons combats però no aconsegueixen medalla.