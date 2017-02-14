Sisena jornada de les Competicions europees de clubs d'hoquei patins
LLIGA EUROPEA MASCULINA
SISENA JORNADA – Darrera de les lliguetes classificatòries
GRUP “A”
WASKEN LODI -- C.P. VIC
SL BENFICA -- RSC DIESSBACH
GRUP “B”
F.C. PORTO -- H- BASSANO
F.C. BARCELONA -- S.A. MERIGNAC
GRUP “C”
C.P. SPORTING -- REUS DEPORTIU
H. FORTE DEI MARMI -- DINAN QUEVERT
GRUP “D”
U.D. OLIVEIRENSE -- H. BREGANZE
H.C. LICEO -- LA VENDEENNE
LLIGA EUROPEA FEMENINA .
QUARTS DE FINAL TORNADA
C.P. MANLLEU - E. MOLFETTA
HOSTELCURT GIJON – GENERALI PALAU PLEGAMANS
C.S. NOISY LE GRAND - C-P- VOLTREGÀ
U.S. COUTRAS – S.L. BENFICA