HOQUEI PATINS

Sisena jornada de les Competicions europees de clubs d'hoquei patins

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 14-02-2017 03:17 Lectures 177

LLIGA EUROPEA MASCULINA

SISENA JORNADA – Darrera de les lliguetes classificatòries

 

GRUP “A”

WASKEN LODI  --   C.P. VIC 

SL  BENFICA   -- RSC DIESSBACH      

GRUP “B”

F.C. PORTO  --  H- BASSANO   

F.C. BARCELONA   --   S.A. MERIGNAC

GRUP “C”

C.P. SPORTING   -- REUS DEPORTIU 

H. FORTE DEI MARMI   -- DINAN QUEVERT

GRUP “D”

U.D. OLIVEIRENSE   -- H. BREGANZE   

H.C. LICEO  -- LA VENDEENNE   

 

LLIGA EUROPEA FEMENINA .

QUARTS DE FINAL TORNADA

 

C.P. MANLLEU  - E. MOLFETTA

HOSTELCURT GIJON – GENERALI PALAU PLEGAMANS

C.S. NOISY LE GRAND  -  C-P- VOLTREGÀ

U.S. COUTRAS – S.L. BENFICA

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Competicions 2016-17

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