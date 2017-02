Cròniques dels partits del CHVNG del cap de setmana

H Santpedor 29-23 Hipersimply CHVNG sènior masculí

BUEN PARTIDO A PESAR DEL RESULTADO

Los dos puntos en juego eran muy importantes para nosotros pero no pudo ser. Así que hay que ver lo que hubo de positivo a lo largo del partido. El equipo compitió ante un rival mucho más experimentado que aunque fue siempre por delante en el marcador no conseguía despegarse más allá de tres goles arriba, hasta que a los veinte minutos consiguió romper el partido y alcanzar los 7 goles de diferencia con los que acabó la primera parte.

En este primer periodo un equipo muy joven debido a las bajas por lesión y las rotaciones mantuvo un buen nivel durante los primeros veinte minutos y solo por oficio consiguió despegarse el Santpedor. Los locales tenían un excelente portero que influyó de forma notable en el resultado y que recibió la réplica de un , cada día más imponente, Martí. Tanto en defensa como en ataque el Vilanova mantuvo un buen nivel y supo robar balones en defensa , utilizar la velocidad como arma de ataque y circular el balón cuando era necesario.

La diferencia “de peso” entre los dos equipos no se notó, ya que los jóvenes supieron contrarrestarla, incluido un valiente Arnau Muniesa que además se le nota que disfruta con el reto de ocupar la portería del senior.

El segundo tiempo tuvo una tónica similar al primero , con una primera mitad en la que la igualdad prevaleció y en la segunda rompía a su favor el marcador el Santpedor llegando a los 8 goles de ventaja en el minuto 26 , pero los de Pere Solé y Jordi Porras siguieron compitiendo hasta el último segundo , consiguiendo un parcial de 1 a 3 que dejaba el segundo tiempo “del lado” de los del Hipersimply por un gol a favor…algo anecdótico cara al resultado final.

Hipersimply CHVNG cadet masculí A 26-24 OAR Gràcia

BON PARTIT I VICTORIA IMPORTANT

Partit matiner de diumenge a casa contra un equip que ens trepitja els talons a la classificació!

Un inici molt disputat va fer intuir que ens trobàvem en un partit que es presentava emocionant. De fet, l'equip va sortir amb ganes de sumar una victòria més i així ho va demostrar al llarg del partit. Després d'uns minuts força igualats els nostres infantils es van començar a sentir còmodes i es van estirar un xic al marcador. No obstant, malgrat l'evolució i aprenentage que l'equip demostra vam arribar justos a la mitja part que marcava 1 sol gol d'avantatge (15-14).



A la represa hi va haver certa tensió al camp. Després d'un començament igualat l'equip hi va posar totes les ganes posant-se 22 a 18 al minut 11. Els següents compassos de joc van ser estranys: pocs gols en cap dels dos bàndols i moltes faltes. No tant pel joc dur de la nostra defensa que comença a jugar a l'autèntic handbol sinó per l'estil d'atac dels visitants. Sigui com sigui, uns minuts intensos d'aquells que no deixen ningú indiferent. A mesura que el temps corria i que anava al nostre favor pels gols d'avantatge.



Com havia passat a la primera part els de Sabadell van fer un bon intent d'atrapar-nos al marcador fent jugades elaborades que van agafar per sorpresa els nostres nois. També alguns pals que fan cantar un Ui! i que emociona però que no pugen al marcador. No obstant, l'equip volia victòria i van ser capaços de deixar el marcador en 26-24. Ben treballat i amb ganes! Especialment destacar les ganes que hi ha posat l'Adrià que no només ha marcat uns quants gols sinó que ha animat l'equip a creure en la victòria.



Ánim jugadors i equip tècnic, s'està fent bona feina dia a dia i ens feu gaudir a l'afició!



JOAN ORTIN

Hipersimply CHVNG cadet masculí B 29-26 La Salle Bonanova

PARTIT INTENS I QUE FÀ AFICIÓ

El partit contra la Salle Bonanova es presentava complicat. Ens sabíem els dos contraris molt igualats i recordàvem el partit de la primera volta, intens en el joc i amb un resultat més còmode pel Vilanova del què ha resultat el partit d’avui. La Salle Bonanova venia amb la lliçó apresa i des del primer moment ha plantejat un partit ordenat tant en defensa com en atac, posant el llistó molt alt.

Com ja ens tenen acostumats els nostres nois, han sabut respondre a l’exigència i han materialitzat un partit d’alt nivell responen a les consignes dels entrenadors i del què s’esperava d’ells.

El partit ha començat molt igualat en el marcador en la primera part, que ha estat empatat i alternat fins que al minut 22 aproximadament estava a un 13-10 a favor de l’equip local del Cadet del Vilanova. En aquest temps s’han produït 2 targetes grogues per l’equip local, i una targeta groga i una expulsió per l’equip visitant.

Els entrenadors locals han demanat un temps mort en el minut 22 per calmar el partit, reordenar l’equip i consolidar el resultat. L’estratègia no ha resultat favorable per l’equip, ja que després del temps mort ha vingut un parcial de 3-5 a favor de l’equip visitant de La Salle Bonanova, amb una nova targeta groga per l’equip visitant en el minut 24, que deixava un marcador final en la primera part de 16-15 a favor de l’equip local.

En la segona part La Salle Bonanova ha sortit molt “enxufada”, fent un parcial en els primers minuts de 1-3, posant el marcador en un 17-18 favorable a l’equip visitant. El nostre equip ha tingut la maduresa suficient per reaccionar a aquesta empenta de l’equip visitant, creant un parcial de 9-5 a favor nostre, posant una diferència de 3 gols a favor (26-23), diferència que ja s’ha mantingut fins al final, deixant un marcador de 28-25 i una victòria merescuda pels nostres.

En aquest segon temps hi ha hagut una targeta groga i una expulsió de la nostra gent, per una targeta groga i dues sancions de 2 minuts per l’equip de la Salle Bonanova. Ja dèiem al començament que seria un partit intens; ho ha sigut, però en tot moment els jugadors d’ambdós clubs s’han disculpat entre ells i han sabut mantenir el “savoir faire” que caracteritza els partits d’handbol. L’equip de La Salle Bonanova ha demanat un temps mort al minut 24, que no els ha donat el resultat esperat.

No voldria acabar aquesta crònica sense parlar de la nostra afició, que sempre acompanya a l’equip i que hi posa tota la passió, no només pel fet de ser pares, mares, avis i germans, sinó per que s’estimen l’handbol i els valors que representa : força, noblesa, intensitat i netedat en l’esport. Un 10 per la nostra afició, que és el jugador número 8 del nostre equip !!!!

Conclusió : un partit molt esperat per les dues aficions, que s’ha materialitzat en un resultat favorable pel Vilanova i que ens deixa consolidats en les primeres posicions.

Les estadístiques del partit han sigut : Roger Rovira (9), Ivan (7), Seke (6), Pol Alentorn (4), Iker (1), Pau (1), Pol Homs 7 parades i 25 gols rebuts.

JAUME BATLLE

Hipersimply CHVNG cadet femení 29 - Sant Joan Despí 18

Una victoria más pero no por ello menos importante. Un buen Sant Joan Despì hizo que el Vilanova tuviese que emplearse a fondo. Fue un partido en que el trabajo de las azules fue como el de un motor diesel , constante, seguro y empujando desde abajo…desde la portería, la defensa y el ataque.

Poco a poco el Vilanova consiguió imponerse, pero como decimos no fue fácil, con una portería fenomenal que mucho tuvo que ver en el resultado final, tanto Roser como Paula (Meri descansaba ) estuvieron genial bajo palos.

La defensa fue cada vez más eficaz y solamente hacia el minuto 20 de la primera parte la diferencia empezó a ser clara para las del Hipersimply, acabando este periodo con un 14-9, que dejaba evidente el buen trabajo defensivo.

En la segunda parte el Sant Joan seguía estrellándose en la línea defensiva del Vilanova y la portería mantenía la seguridad del primer periodo. Lentamente la eficacia defensiva empezó a generar robos de balón que arrancaban rápidos contraataques que no solamente sumaban en el marcador si no que parecían hacer mella en la moral de un buen Sant Joan que ya luchaba contra reloj.

Buen trabajo de todo el grupo, en el que cada vez las rotaciones son una excelente opción ya que el crecimiento de todas las jugadoras respecto al principio de temporada es evidente y el equipo no se resiente en ninguna de sus líneas. El final con el equipo hecho una piña en el centro de la pista es la mejor imagen. A seguir trabajando en los entrenos y a buscar la clasificación para el TOP4.