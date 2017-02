Cròniques dels partits del cap de setmana del CB Cubelles

SENIOR MASCULINO

C.B.MONTPEDROS 66-60 CB CUBELLES

CB Cubelles: Egea (0), Salvatorí (3), Martí (10),Creixell (5), Neyra (8),Medina.A (11),Medina.V (12) ,Borrego (9).

Ausentes: Luna, Martinez.G, Martinez.A y Lorente.

Entrenador: Gracián

Arbitro: Ribes, E.

Parciales: 19-14, 10-27, 20-10, 17-9

El mejor Cubelles pierde condicionado (bienvenido al circo)

La crónica de hoy será algo diferente a las otras ya que intentare ponerle un toque de humor a este partido, para quitarle hierro al asunto del arbitraje.

El primer cuarto empezó con un parcial 2-8 en los primeros cinco minutos del partido, nuestros jugadores entraron con unas ganas tremendas pero el desacierto inicial hizo que el rival cogiera una pequeña ventaja en el marcador (10-2). Pero el Cubelles reaccionó con un juego controlado y salidas al contraataque, empezaron a tener una dinámica muy buena, aún así el Montpedros conseguía anotar, pero con mucha más dificultad que en los primeros minutos (19-14).

En el segundo cuarto Cubelles ya centrado en pista y con ganas de dar una lección de lo aprendido en anteriores partidos, empezaron anotando en un vendaval ofensivo con un parcial en los primeros cinco minutos de 3-13 con tiros de dos y triples, con un acierto sorprendente subiendo sus estadísticas habituales notablemente y sin fallar tiros libres. En últimos minutos, Cubelles con su juego colectivo conseguía distanciarse del marcador +12 consiguiendo así una diferencia para afrontar el tercer cuarto con más ganas y tranquilidad.

Tercer cuarto (BIENVENIDOS AL CIRCO).

Aquí empezó el show, como protagonista principal el jefe. Empezado el cuarto nuestros chicos con una defensa fuerte pero siempre enseñando las manos para evitar faltas tontas y en zona, empezaron a recibir agresión arbitral por el jefe, Victor con dos faltas y aguantando el tipo todo el partido recibió un codazo en toda la boca sacando una falta y tiros libres, con una herida dentro de la boca y sangrando se mantuvo en pista con un par. Pero eso no es todo a Santi con tres faltas, de las cuales dos de ellas aun estamos con los ojos en blanco por no saber que pito el jefe, conseguía la cuarta por estar en una jugada de penetración del rival y Santi (pobre chaval) sin hacer ningún movimiento y con las manos alzadas le pitan la cuarta falta y a continuación en la siguiente jugada sin apenas contacto ninguno en otra acción defensiva falta y a la calle, para el asombro de todo el equipo. Pero aún hay más Borrego, Neyra, Creixell y todos los que estaban en pista en este tercer tiempo les pitaron faltas inexistentes o dudosas, aquí ya con la desesperación del entrenador y de estos jugadores impotentes ante las decisiones del jefe, que conseguían aguantar el tipo con el marcador a favor 49-51.

¡¡¡Pero aún hay más!!!!

En el último cuarto, ya el jefe dispuesto a sacar del partido a más de un jugador del Cubelles, pita una técnica por tirar a canasta mientras él estaba marcando falta a la mesa, este se dio la vuelta y le pita a Neyra por tirar a canasta, sin sentido ninguno ya que no afectaba en nada el juego, la cara de Neyra era un poema, pero aquí no acaba la cosa, Neyra ya con cuatro faltas en una acción de penetración del rival, el con las manos arriba recto como un palo, solo le faltaba cerrar los ojos, el jefe alza el puño y le pita falta, Neyra alucinando y el equipo con desconcierto, incluso el equipo contrario alucinando, consiguiendo toda la atención del público, de todos los de la pista e inclusive del encargado del pabellón ya que continuamente estaba con las manos en la cabeza por lo que pitaba el jefe. Con un marcador de 58-59 para Cubellas, el entrenador, Chan, pidió tiempo para reorganizar y buscar solución a una situación sin gente alta en el partido.

Pero aun hay más señores, me comenta un jugador que en una de sus protestas al jefe, este le comunico que no les dejaría jugar (¿A qué se refiere el jefe?) aun así no intérprete sus palabras por educación. En el tiempo pedido con un equipo bajito pero con ganas, muchas ganas, se les comunico que ninguna queja y toda acción defensiva siempre llegando sin robar balón para así evitar más faltas…acabado el tiempo salió el equipo con ganas pero ya de primeras ¡¡Zasca!!

Penetraron en acción hacia el aro con el defensa en un costado y de repente cae ….aquí el jefe como no, pito falta en ataque, ya el banquillo estaba sacando espuma por la boca, el entrenador rojo casi a punto de explotar y el público que durante todo el partido animaba a su equipo empezó a alucinar con las decisiones del jefe, con un marcador 61-60 en contra y a dos minutos para el final con Victor como único jugador alto y con Egea, Borrego, Alex y Aitor, buscando transiciones en ataque pero sin lograr canasta y defendiendo bien consiguiendo que no anotaran y aun perdiendo rebote trabajando para poder acercarse al marcador, pero toda acción de penetración o de contacto en el ataque nuestro no se pitaba por el jefe, en cambio el último minuto el jefe pito en una defensa zonal a nuestros jugadores tres faltas consiguiendo distanciarse de +6 puntos …con los jugadores en pista dándolo todo pero sabiendo que aunque por superioridad mandaban ellos, el jefe hizo y deshizo a placer un partido bonito de ver en los primeros dos cuartos pero ensuciado los dos últimos cuartos por el jefe. Acabando el partido con un doloroso 66-60.

Por último renombrar el espectacular trabajo del equipo, que aun con todo en contra, no agacharon la cabeza en ningún momento…sin duda el juego colectivo más el acierto exterior tanto de dos, tres y tiros libres como en defensa conseguían una mejora estadística espectacular comparado a los últimos partidos .

SÈNIOR FEMENÍ

CB CUBELLES – UB CAPELLADES 72-33

CB Cubelles: 6.Andrea(18), 7.Berta(3), 8.G.Miró(12), 10.Este(5), 11.Jessi(6), 12.Mery(-), 14.Noe(-), 15.Marta(-), 21.Ruth(6), 24.Paula(3), 35.G.Vendrell(12), 00.Irina(7)

Entrenador: Siscu Martin

Parcials: 18-6, 16-7(34-13), 21-14(55-27), 17-6(72-33)

Cubelles destrossa el quart classificat

Les cubellenques com ja acostumen va sortir al partit endolladíssimes i malgrat alguns errors sota cistella van aconseguir ràpidament imposar-se al marcador i al ritme de joc. Una tònica que no va canviar al llarg del partit. Així es va arribar a la mitja part que el marcador reflectia un contundent 34-13.

A la repressa, el tercer quart es va convertir en un intercanvi de cistelles i malgrat les visitants van depertar un xic en l'anotació les cubellenques van demostrar perquè és el millor equip d'atac i no les va afectar gens els continus canvis defensius. L'últim quart el Capellades es va venir avall definitivament i la diferència al marcador es va anar finalment als 39 punts de diferència.

Destacat: Aportació ofensiva molt repartida

A millorar: seguirem treballant

MVP: Les Gemmes.

SUB 21 FEMENI

XAMBA - CB CUBELLES 37-53

CB CUBELLES: SARA (12), SONIA (5), IRINA (2), NEYRA (4), FEDE (4), GEMMA (8), JESSI (18), EWI (0)

ABSENTS: XENIA, AINA

ENTRENADORS: PEPE I SERGI

El SUB 21 convence y disfruta de una victoria cómoda

El Cb Cubelles JUGABA un partido ante un viejo conocido, Xamba Vilafranca, el equipo trabajó en equipo y se notó la mejora en este aspecto…

1ª parte.- empezaba el partido y en los primeros minutos de partido no habían diferencias en el marcador, los dos equipos se controlaban en facetas defensivas, igualdad en estos inicios hasta que Cubelles empezó a dar un cambio en su juego, mejoraba la defensa y esto le daba opciones en contrataque, la defensa zonal del equipo de Vilafranca complicaba la vida a las de Cubelles y era cuestión de tener paciencia, como hemos comentado Cubelles iba a dar esa marcha de más con parciales amplios para llegar al ecuador del partido con el resultado de 30 a 12, destacando la buena defensa del segundo cuarto la cual el equipo no encajó ni un solo punto.

2ª parte.- con el partido controlado a nuestro favor el equipo en estos diez próximos minutos aguantó los tirones del equipo local, Sara estuvo a la altura intercambiando posiciones de alero y pivot, (12 puntos) destacando buena defensa en varios cortes de balón, Fede (4 puntos) algo parecido, trabajando posiciones no habituales en su juego cumplió con nota, en este aspecto y con tan pocas jugadoras el equipo en general hizo su papel, ayudándose en todas las acciones y colaborando en equipo, pero sobretodo destacaremos la aportación y ayuda que tuvo el equipo con Gemma y Jessi, la primera (Gemma 8 puntos) haciendo faena en la pintura, rebotes, puntos y dando al equipo la tranquilidad con asistencias fáciles para sus compañeras, la segunda, Jessi, tuvo un partido más que aceptable siendo la MÁXIMA ANOTADORA DEL PARTIDO con 18 puntos, robando balones sin cesar y con seguridad en la dirección sin ser esa su posición habitual, continuando con el partido, el equipo seguía controlando su ventaja en torno a los 20 puntos (minuto 26) a partir de aquí el equipo tenía 6 jugadoras activas (lesión de irina) y el entrenador pepe Cabedo dio la oportunidad a una jugadora de categoríaa mini el poder disputar y ayudar al equipo en estos últimos 13 minutos, Ewi fue la jugadora encargada de disfrutar de estos minutos donde seguro para ella y como nos comentó al acabar el partido era como un sueño, compartía minutos con jugadoras mucho más grandes que ella y lo aprovechó al máximo, colaborando a la victoria final donde estando ella en pista no se notó para nada ningún bajón del equipo, desde aquí queremos felicitarla y esperemos que este no sea el único partido y que sean muchos más en los que podamos disfrutar con su juego, el último cuarto el equipo mantuvo diferencias hasta llegar al 37 a 53 como resultado final de partido.

INMEJORABLE.- La actitud de todas las jugadoras trabajando como equipo y bloque, las distintas posiciones que tuvieron que trabajar las jugadoras para sacar el partido adelante. Ewi en su debut.

MEJORABLE.- La salida del tercer cuarto, donde no se remató el partido y donde se tuvo que pedir un tiempo muerto, que conlleva gritos y enfados del entrenador porque simplemente estaban en otro mundo, a partir de aquí la reacción debemos decir que fue buena, pero no debería ser así…

MVP.- JESSICA, en un partido bueno en ataque, máxima anotadora 18 puntos, bueno en defensa, cortando balones y dirigiendo y calmando el juego en momentos determinados, felicidades jugona!!!

INFANTIL FEMENI

CERVELLO - CB CUBELLES 18-98

CB CUBELLES: CARLA (10), MARIA (12), EWI (2), NEUS (2), MARTA S (5), PAULA (4), LIA (18), ALBA (10), GABRIELA (14), ALBITA (16)

ABSENTS: ANDREA, MARTA B, ARI

ENTRENADORS: PEPE, JESSI I SONIA

Cubelles vence y convence

El CB Cubelles jugaba su cuarto partido de esta liga, el Cervello era el equipo a batir, un partido importante para seguir subiendo posiciones en la clasificación.

Empezaba el partido y las chicas de Pepe empezaron como debían hacerlo, gran defensa en press (2c1) que funcionaba correctamente y contrataques sencillos y rápidos que acababan en canasta, de esta manera y sin dejar respirar al rival en los primeros 5 minutos ganaban 02 a 20, podríamos decir que la dinámica de partido iba a ser practicamente igual, Cubelles trabajaba bien lo que había hecho en los entrenamientos semanales y le daba otro empujón más al partido para llegar en la media parte por 14 a 56.

Las reseñas del entrenador eran claras, había que seguir igual y no bajar la guardia pese al resultado, y la verdad es que así lo hicieron, donde la idea era aprovechar este partido para eventos más fuertes, trabajar conceptos defensivos y ofensivos, tener más confianza de cara a próximos partidos y la verdad es que así fue, Lia lo entendió a la primera con su mejor marca personal de la temporada, 18 puntos, aprovechó bien los contrataques y defendió como una jabata, albita fue su escudera, que con 16 puntos también vio aro una y otra vez, trabajando el 1 c 1 en más de una ocasión, podriamos decir que todas aportaron y se sintieron muy cómodas durante el encuentro, todas anotaron y estuvieron a la altura en todas las facetas, como estadistica diremos que 6 jugadoras superaron la barrera de los 10 puntos, recalcando que el equipo entero contribuyó a la victoria, un partido donde no diremos mucha cosa más, cerrarían el marcador en el minuto 24 con 14 a 64...

MEJORABLE.- quiero que todas las jugadoras esten siempre al 100%, y todas todas no estuvieron, cometimos algún fallo defensivo, hay que corregir esos aspectos, las jugadas de estrategia algo mejor, pero falta trabajar más...

INMEJORABLE.- Pese al resultado las chicas siguieron trabajando como si nada, actitud no les falta, todo el equipo participó y anotó con facilidad... sejugó en equipo todo el partido, me encanta...

MVP.- LIA por su gran partido en ataque siendo la máxima anotadora con 18 puntos, con pocos fallos y sin dejar de defender, bien en los dos contra uno, su mejor partido desde que está con nosotros, cada día la veo más segura y eso es lo que qeuremos de ella... felicidades!!!