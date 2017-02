Segona derrota consecutiva del RC Sitges masculí

CE Universitari 29 - RC Sitges 15

Divisió Honor Catalana - Sènior Masculí

El RC Sitges ha passat de no patir cap derrota en tota la temporada a sumar-ne dues de seguides, i això es va produir el passat dissabte en la visita al camp de CE Universitari, on els sitgetans jugaren el pitjor partit en aquesta lliga. Els nostres jugadors sortiren desconnectats i gens mentalitzats davant un rival amb ganes i que esta anant a més en aquesta lliga i que no hem d'oblidar els universitaris foren els subcampions d'aquesta Divisió d'Honor Catalana la temporada anterior.

La falta d'intensitat fou destacable sobretot en defensa, tan a nivell organitzatiu i d'equip, com a nivell individual fallant molts placatges, així els barcelonins anotaren fins a quatre marques, i establiren una diferència en el marcador (29 a 3) als 20 minuts del segon període, que tot i el defalliment físic dels locals al darrer tram de partit, en cap moment hi va haver possibilitats de remuntar el resultat, tot i les dues marques sitgetanes finals que sols maquillaren el resultat final de 29 a 15.

Si amb la derrota davant el segon equip del Barça fa dues setmanes es posava difícil l'accés directe a semifinals, ara encara es complica més, però no és impossible, per això és bàsic guanyar aquest dissabte a les 17:00hs al Lleida RC que visita Santa Bàrbara, on ens espera un matx sense cap mena de dubte molt igualat. Val a dir que aquestes dues derrotes tot i no desitjades, han de servir com a toc d'atenció per el futur, justament per els partits clau a la fase final dels Play Off a partit unic on una derrota suposa l'eliminació i per tant pèrdua del campionat.

Classificació

RC Sitges 18 - RC L'Hospitalet 15

Segona Catalana - Sènior Femení

El sènior femení del RC Sitges es va col·locar coma líder del campionat de lliga al superar per 18 a 15 a L'Hospitalet, equip que fins aquesta jornada encapçalava la classificació. El match fou dels que fan afició amb marques, durs placatges i alternances en el marcador que varen fer vibrar a la prou nombrosa afecció d'ambdos equips que es va desplaçar fins a Santa Bàrbara el passat dissabte.

El partit es va decidir per la millor eficacia de les sitgetanes que aprofitaren millor les seves arribades a prop de marca contraria per materialitzar-les en punts, conjuntament amb una soferta defensa que contrarestava a un Hospitalet, que tot i disposar d'una major possessió de l'oval gracies al seu major físic, no va traduir en punts aquesta superioritat en aquest aspecte del joc..

Els reptes per el femení sitgetà continuen i justament aquest dissabte jugaran un nou partit trascendental en la lluita per a resultar Campió de Lliga, ja que les Carboneres de Terrassa, equip encara invicte en aquest Campionat de Catalunya de 2ª Categoria visiten Santa Bàrbara el dissabte a les 15:30hs. El matx a l'igual que amb L'Hospitalet serà un xoc de trens, on les emocions estan garantides.

Classificació