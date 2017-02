Ensopeguen amb el Molanta fallant un penal amb el 2-3 al marcador

CF Suburense B 2 – Sant Pere Molanta 3

Un gol de penal al minut dos d’Andrés Gil posava al Molanta per davant, tot una gerra d’aigua freda per l’equip sitgetà que tornava a encaixar el segon obra també d’Andrés Gil al primer quart d’hora, arribant la reacció de l’equip de Zigor Bengoa amb bones arribades, arribant al descans amb aquest 0 a 2.

Al minut 50 un ex Suburense ara al Molanta, Marc Gimeno, posava el 0 a 3 al marcador, quan pràcticament estava sentenciat, un altre penal xiulat per l’àrbitre amb gol de Pablo Altamirano els posava dins del partit al minut 65, escurçant més les diferències amb el gol en pròpia porta el 2-3.

Va poder empatar amb una empenta dintre de l’àrea del Molanta en que l’àrbitre xiulava un nou penal, que en aquest cas el mateix Pablo Altamirano errava aturant el porter, acabant de certificar la derrota del Suburense B en un partit que va tenir molt a prop l’empat.



Fitxa tècnica

Albert Villagordo, Andreu, (Xavi Hereu 83) Marcos Espigado, Adri, Marc Navarro, Serge Rory, Dani Puerto, Over, Pablo Altamirano, Sergi Plazas, Adrián Sánchez i (Vencesla 83).



El proper partit

Un bon La Múnia en el seu millor moment

Partit molt exigent del Suburense B aquest dissabte al camp de la Munia després de tres derrotes consecutives, això fa que l’equip no arribi amb les millors condicions per afrontar aquesta autentica prova de foc.

Però també és cert que els homes de Zigor Bengoa han sumat en camps com el del Cubelles i el de la Joventut Ribetana, sent potser el moment de trencar la dinàmica en la que han caigut, per altre banda la Munia ha jugat 11 partits a domicili amb 6 victòries, dos empats i tres derrotes, entrenats per Joan Bertran els seus golejadors son José Marín i Jordi Cano, el partit donarà inici a les 17’30 hores.