El Júnior Femení B del Samà mostra el seu millor bàsquet

FASE REGULAR NIVELL B1

Samà Vilanova JFB 48 - Barça CBS Groc 39

Aquest cap de setmana les noies del júnior B rebien la visita del Barça Sant Feliu. Un rival que arribava invicte i que, presumiblement, suposava un dels partits més difícils de la segona volta. Però les noies del JFB arribaven motivadíssimes per enfrontar-se a un rival així.

El primer quart no podia començar millor: amb molta intensitat defensiva, pressió a la sortida de pilota i encert de cara a cistella, trencant amb un parcial de 16 a 3.

En el segon període el partit es va ajustar molt més per la millora de les blaugrana, això va portar a un intercanvi de cistelles que beneficiava les vilanovines per la bona feina feta fins llavors. Així s'arribava a la mitja part amb 15 punts de diferència a favor de l'equip de David Ruiz.

Les samistes van tornar a pista després del descans una mica desconnectades i van rebre un parcial que apropava a les barcelonines, ja entrant en l'últim quart amb 10 punts per sobre en el marcador. Es preveia un final d'infart però el bon treball defensiu, la intensitat i les ganes mostrades durant gairebé els 40 minuts es van imposar i es va mantenir la distància al voltant dels 10 punts.

Partit de deu de totes les integrants de l'equip, les que van lluitar a pista i les que per lesió no hi van poder ser però les animaven. Moltes ganes, actitud, lluita i esforç. Aquest és el camí a seguir, amb aquest comportament podem guanyar qualsevol rival.

CB Samà: Maria M.(2), Maële S.(6), Laura G.(2), Silvia B. (3), Martina M.(2), Laura T.(4), Marta S.(3), Emma S.(10), Alba D.(16).

Absents: Aina R., Gemma S.

Parcials: 16 – 03, 14 – 12 (30–15), 05 – 09 (35–24), 13 – 15 (48–39).