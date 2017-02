Totes les seccions cauen en els seus partits

Aquest cap de setmana l’escola de rugbi tornava a fer una Trobada a Barcelona, a casa del BUC UBAE. En aquesta ocasió, el Rugbi Nova Olivella, per culpa de les baixes, deixava sol al SEL Vilanova, com a representació del combinat.

Més tard el sub14 s’enfrontava amb el Sant Cugat B, a les 12h, a La Guinardera, com a visitant, amb el repte de seguir sumant el 5 de 5. Un Sant Cugat a mitja taula i un combinat a la tercera posició, empatat en el més alt amb el primer, Castelldefels, i el segon, Torroella de Montgrí-l´Estartit. No era el dia dels nois del sub14 i van caure per un resultat més ampli de l’esperat, per 77 (BO) a 5, amb Manel, del Nova, a les files del combinat i amb la baixa d’Axel, Andrés, Iker, Miranda i Judith. Encara perdent el sub14 es manté una setmana més a la tercera posició, amb 20 punts, veient com s'escapa, sobretot el primer, el Castelldefels.

Seguidament entrava en acció amb el mateix local el Sant Cugat C i al mateix lloc, a les 13.45h, amb Joel, representant al Nova, amb les baixes de Marina i Matteo, en el combinat. Amb una dinàmica molt negativa durant la temporada, el sub16 estava a punt de donar la sorpresa i es quedava a dos punts de poder igualar el marcador, amb un resultat final de 22 (BO) a 20 (BO DB). Gran partit dels sub16, sembla que la motivació arriba, i deixant l’última posició del grup, entrant a la sisena.

Un sub18 que descansava aquest cap de setmana, merescut, pels quatre integrants de la categoria, Raúl, Gerard, Sergio i Julio. I un sènior, amb Eric, que està tenint daltabaixos durant la temporada, perdia a casa, a La Sínia Batadet, per 21 (BO) a 51 amb el BUC UBAE C, i que es manté a la sisena posició, amb 10 punts.

El femení, a primera catalana, jugava a les 17h, a casa del BUC UBAE, on queia per un estrepitós 60 (BO) a 7, i es manté sisè a primera catalana, una categoria molt dura. La setmana vinent l’escola i el sub14 descansen i entra a jugar el sub18.