El derbi de l’Alt Penedès, arriba diumenge

Aquest diumenge a partir de les 18:05 arriba el derbi del Alt Penedès, on el CE Noia i Cafès Novell CP Vilafranca Capital del Vi jugaran el partit corresponent a la 19ª jornada de l’Ok Lliga.

El Patí Vilafranca situat en zona de descens amb 17 punts, però amb una línia clarament ascendent, tal i com es va veure en la jornada anterior, contra l’Alcobendas, remuntant un desavantatge de dos gols. Els vilafranquins arriben al partit amb un balanç de dues victòries (Caldes i Alcobendas) i una derrota (Igualada HC) amb les tres primeres jornades de la segona volta.

L’equip entrenat per Josep Lluis Delriu ha preparat el partit amb molta intensitat i seriositat durant tota la setmana, ja que el derbi és un dels partits més esperats per l’afició vilafranquina. Serà un partit especial per dos jugadors Marc Palau i per Angel Rodríguez, ex jugadors del CE Noia i que tornaran a jugar a l’Ateneu.

Per la seva part el Noia, en aquests tres partits de la segona volta, porta un balanç de 2 victòries (Manlleu i Alcoi) i un empat (Lloret), on també hi jugaràn els ex-vilafranquins Ferran Rosa i Xus Fernández.