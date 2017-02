Victòria de mèrit del Patí a LLeida

El C.P. Vilanova ha derrotat a l’ Alpicat per 1 gol a 4 en el partit corresponent a la 16èna jornada de la Primera Divisió, disputat aquest vespre en el Pavelló d’ Alpicat.

Victòria de mèrit , de prestigi i balsàmica dels vilanovins que a més de guanyar els tres punts en joc s’ emporten el gol average particular, que podria ser important en la classificació al final de la lliga. Destacar que el partit ha estat força equilibrat i que la caixa dels trons s’ ha obert en els darrers cinc minuts i escaig, a partir del quart gol del Patí i que en els tres finals el Vilanova ha sofert dos penals i una falta directa per acumulació que no han estat transformats

La primera part que ha finalitzat amb empat a un gol , ha començat amb forta pressió local que li ha donat el seu gol en el minut 3, però el patí ha trigat sols tres minuts per equilibrar el marcador amb gol de Garrido. En el minut 9 Esteve ha aturat un penal assenyat contra el Vilanova i a partir d’ aquí el partit ha entrat en una dinàmica d’ anades i tornades amb intervals de un cert domini local . En el tram final les targetes blaves a dos jugadors lleidatans i a Aguilar li han permès jugar en superioritat- no aprofitada al Patí.

La segona part ha seguit idèntic guió com la primera, amb un hoquei cansí en alguns moments , fins que el Vilanova en un minut – entre el 14 i 15, ha marcat dos gols de la ma de Riba i Garrido. Els locals han despertat, però desprès de la targeta blava a Peralta, amb la falta directa no transformada, ha arribat el quart gol dels de A. Castro en el minut 20. Com hem apuntat els minuts restants han estat d’ infart defensant-se el Vilanova com gat panxa enlaire, i malgrat les tres jugades de bola aturada en contra que no han transformat els lleidatans els tres punt- aquest si que eren d’ or- han viatjat a la capital del Garraf

FITXA TECNICA

C.P. ALPICAT.- Casals, Peralta, Dalmases, Ballesteros, J.R. Serret ( equip inicial) Ariza, Zilken, Bergé, M. Serret

C.P. VILANOVA GRUP SIMON.-Esteve, Garreta, Muntané, Aguilar, I.Garrido( equip inicial) Salvadó, Pastó, Riba, Gil

ARBITRES.- Srs J. Rovira i Q. Navales

GOLS

PRIMERA PART

1-0 Dalmases ( min 3) ; 1-1- Garrido (min 6)

SEGONA PART

1-2 Riba ( min 14);1-3 Garrido ( min 15), 1-4 Aguilar ( min 20)

TARGETES. Blaves per Sarret i, Zilken i Peralta de l’ Alpicat i Aguilar del Patí