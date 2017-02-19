HOQUEI PATINS

Resultats de la sisena jornada de les competicions europees de clubs d'hoquei

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 19-02-2017 11:31 Lectures 204

LLIGA EUROPEA MASCULINA

SISENA JORNADA – Darrera de les lliguetes classificatòries

GRUP “A”

WASKEN LODI  6 - C.P. VIC  3

SL  BENFICA 12 - RSC DIESSBACH 2

Classificació Final : 1.- S.L. BENFICA  2.- WASKEN LODI  3.- C.P. VIC 4.- RSC DIESSEBACH  

 

GRUP “B”

F.C. PORTO 13 - H- BASSANO 3

F.C. BARCELONA 5 - S.A. MERIGNAC 1

Classificació Final : 1.-F.C. BARCELONA  2.- F..C. PORTO  3.- H. BASSANO 4.- S.A. MERIGNAC  

 

GRUP “C”

C.P. SPORTING 6 - REUS DEPORTIU 3

H. F ORTE DEI MARMI  2 - DINAN QUEVERT  1

Classificació Final : 1.- REUS DEPORTIU   2.-H.FORTE DEI MARMI  3.- C.P. SPORTING  4.- DINAN QUEVERT

 

GRUP “D”

U.D. OLIVEIRENSE  5 - H. BREGANZE 4

H.C. LICEO 8 - LA VENDEENNE 2

Classificació Final : 1.-U.D. OLIVERENSE  2. H.C. LICEO-  3.-H. BREGANZE  4.-  LA VENDEENNE

 

ELIMINATÒRIA DE QUARTS DE FINAL

WASKEN LODI - U.D. OLIVERENSE

H.C. LICEO  - S.L. BENFICA

F.C. PORTO  - REUS DEPORTIU

H. FORTE DEI MARMI  - F.C. BARCELONA

 

LLIGA EUROPEA FEMENINA .

 QUARTS DE FINAL TORNADA

C.P. MANLLEU 7 - E. MOLFETTA  2

HOSTELCURT GIJON 1 – GENERALI PALAU PLEGAMANS 1

C.S. NOISY LE GRAND 1 - C-P- VOLTREGÀ 11

U.S. COUTRAS 2 - S.L. BENFICA 5

Classificats per Final a Quatre

Semifinals

C.P. MANLLEU,- C.P. VOLTREGÀ,

HOSTELCURT GIJÓN - S.L. BENFICA

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