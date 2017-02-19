Resultats de la sisena jornada de les competicions europees de clubs d'hoquei
LLIGA EUROPEA MASCULINA
SISENA JORNADA – Darrera de les lliguetes classificatòries
GRUP “A”
WASKEN LODI 6 - C.P. VIC 3
SL BENFICA 12 - RSC DIESSBACH 2
Classificació Final : 1.- S.L. BENFICA 2.- WASKEN LODI 3.- C.P. VIC 4.- RSC DIESSEBACH
GRUP “B”
F.C. PORTO 13 - H- BASSANO 3
F.C. BARCELONA 5 - S.A. MERIGNAC 1
Classificació Final : 1.-F.C. BARCELONA 2.- F..C. PORTO 3.- H. BASSANO 4.- S.A. MERIGNAC
GRUP “C”
C.P. SPORTING 6 - REUS DEPORTIU 3
H. F ORTE DEI MARMI 2 - DINAN QUEVERT 1
Classificació Final : 1.- REUS DEPORTIU 2.-H.FORTE DEI MARMI 3.- C.P. SPORTING 4.- DINAN QUEVERT
GRUP “D”
U.D. OLIVEIRENSE 5 - H. BREGANZE 4
H.C. LICEO 8 - LA VENDEENNE 2
Classificació Final : 1.-U.D. OLIVERENSE 2. H.C. LICEO- 3.-H. BREGANZE 4.- LA VENDEENNE
ELIMINATÒRIA DE QUARTS DE FINAL
WASKEN LODI - U.D. OLIVERENSE
H.C. LICEO - S.L. BENFICA
F.C. PORTO - REUS DEPORTIU
H. FORTE DEI MARMI - F.C. BARCELONA
LLIGA EUROPEA FEMENINA .
QUARTS DE FINAL TORNADA
C.P. MANLLEU 7 - E. MOLFETTA 2
HOSTELCURT GIJON 1 – GENERALI PALAU PLEGAMANS 1
C.S. NOISY LE GRAND 1 - C-P- VOLTREGÀ 11
U.S. COUTRAS 2 - S.L. BENFICA 5
Classificats per Final a Quatre
Semifinals
C.P. MANLLEU,- C.P. VOLTREGÀ,
HOSTELCURT GIJÓN - S.L. BENFICA