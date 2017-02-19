Resultats dels partits d' hoquei de categoria estaal del cap de setmana ( 18 i 19 febrer )
OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 19
CITYLIFT GIRONA H.C 1 ENRILE PAS ALCOI 4
C.P. MANLLEU 3 C.H. LLORET VILA ESPORTIVA 3
C.E. NOIA FREIXENET - CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA
C.P. RECOIMSA ALCOBENDAS 1 -- REUS DEPORTIU 3
IGUALADA CALAF GRUP 1 -- C.P. VIC 3
RECAM LASER C.H. CALDES 1 -- F.C. BARCELONA LASSA 3
C.P. VOLTREGÀ 1 -- C.H. LICEO 1
ICG SOFTWARE LLEIDA -- MORITZ VENDRELL
PRIM ERA NACIONAL ESTATAL.Jornada 16
C.P. TORDERA 2 -- C.H.P. SANT FELIU 6
C .P. CALAFELL TOT L’ ANY 2 -- C.D. ARENYS DE MUNT 2
F.C. BARCELONA LASSA - SHUM FRIT RAVICH
ASTURHOCKEY C.P. 4 -- MIS IBERICA H..C. MATARÓ 0
P.H.C. SANT CUGAT 4 -- G.E. I E.G. 1
H.C. LLEIDA ALPICAT 1 -- C.P. VILANOVA GRUP SIMON 4
C.P. RASPEIG -- C.H. PALAFURGELL
OK LLIGA FEMENINA
No hi ha jornada