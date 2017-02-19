HOQUEI PATINS

Resultats dels partits d' hoquei de categoria estaal del cap de setmana ( 18 i 19 febrer )

Llorens Mateo VNG 19-02-2017 03:08 Lectures 65

OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 19

CITYLIFT GIRONA H.C  1    ENRILE PAS ALCOI   4

C.P. MANLLEU    3    C.H. LLORET VILA ESPORTIVA      3

C.E. NOIA FREIXENET    -  CAFES NOVELL   C.P. VILAFRANCA     

C.P. RECOIMSA ALCOBENDAS    1   --   REUS DEPORTIU   3

IGUALADA CALAF GRUP  1  -- C.P. VIC     3 

RECAM LASER C.H. CALDES    1   --  F.C. BARCELONA  LASSA    3

C.P. VOLTREGÀ     1 --    C.H. LICEO    1

ICG SOFTWARE LLEIDA     --  MORITZ VENDRELL     

PRIM ERA NACIONAL ESTATAL.Jornada 16

C.P. TORDERA  2     -- C.H.P. SANT FELIU   6

C .P. CALAFELL TOT L’ ANY   2  -- C.D. ARENYS DE MUNT   2

F.C. BARCELONA LASSA    -  SHUM FRIT RAVICH    

ASTURHOCKEY C.P.  4   --  MIS IBERICA H..C. MATARÓ   0

P.H.C. SANT CUGAT   4  --  G.E. I E.G.     1

H.C. LLEIDA ALPICAT    1  --   C.P. VILANOVA GRUP SIMON   4

C.P. RASPEIG    --   C.H. PALAFURGELL  

OK LLIGA FEMENINA

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