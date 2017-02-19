HOQUEI PATINS

Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del cap de setmana

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 19-02-2017 11:24 Lectures 234

OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 19

CITYLIFT GIRONA H.C  1 - ENRILE PAS ALCOI 4

C.P. MANLLEU 3 - C.H. LLORET VILA ESPORTIVA 3

C.E. NOIA FREIXENET - CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA     

C.P. RECOIMSA ALCOBENDAS 1 - REUS DEPORTIU 3

IGUALADA CALAF GRUP 1 - C.P. VIC 3 

RECAM LASER C.H. CALDES 1 - F.C. BARCELONA 3

C.P. VOLTREGÀ  1 - C.H. LICEO 1

ICG SOFTWARE LLEIDA   -  MORITZ VENDRELL     

 

PRIMERA NACIONAL ESTATAL. Jornada 16

C.P. TORDERA  2  - C.H.P. SANT FELIU   6

C .P. CALAFELL 2 - C.D. ARENYS DE MUNT 2

F.C. BARCELONA LASSA -  SHUM FRIT RAVICH    

ASTURHOCKEY C.P.  4 - H.C. MATARÓ 0

P.H.C. SANT CUGAT 4 -  G.E. I E.G.  1

H.C. LLEIDA ALPICAT 1 - CP VILANOVA GRUP SIMON 4

C.P. RASPEIG    -  C.H. PALAFURGELL  

OK LLIGA FEMENINA

No hi ha jornada

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Competicions 2016-17

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