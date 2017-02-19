Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del cap de setmana
OK LLIGA MASCULINA- JORNADA 19
CITYLIFT GIRONA H.C 1 - ENRILE PAS ALCOI 4
C.P. MANLLEU 3 - C.H. LLORET VILA ESPORTIVA 3
C.E. NOIA FREIXENET - CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA
C.P. RECOIMSA ALCOBENDAS 1 - REUS DEPORTIU 3
IGUALADA CALAF GRUP 1 - C.P. VIC 3
RECAM LASER C.H. CALDES 1 - F.C. BARCELONA 3
C.P. VOLTREGÀ 1 - C.H. LICEO 1
ICG SOFTWARE LLEIDA - MORITZ VENDRELL
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. Jornada 16
C.P. TORDERA 2 - C.H.P. SANT FELIU 6
C .P. CALAFELL 2 - C.D. ARENYS DE MUNT 2
F.C. BARCELONA LASSA - SHUM FRIT RAVICH
ASTURHOCKEY C.P. 4 - H.C. MATARÓ 0
P.H.C. SANT CUGAT 4 - G.E. I E.G. 1
H.C. LLEIDA ALPICAT 1 - CP VILANOVA GRUP SIMON 4
C.P. RASPEIG - C.H. PALAFURGELL
OK LLIGA FEMENINA
No hi ha jornada