Pista Cero-El Racó d’en Pinilla i Restaurant Casablanca recuperen el lideratge

Primera Divisió

Nova derrota pel Bar La Penya Sitges que aquesta setmana es veia superat per Amigos de Zizou per un ajustat 3-4. Perd el liderat el Policlinic-Harbour Bocana Sitges que queia derrotat davant Miró Gràfic Cubelles per 2-1. També es decidia per la mínima l’enfrontament Finques Rius – Can Turky’s amb victòria local per 3-2. Idèntic resultat es donava en l’encontre Club Tennis Ribes – Alimentación Coch-Los Charrua i privava als visitants acostar-se al liderat. El gran beneficiat de la jornada és el Pista Cero-El Racó d’en Pinilla que recupera el primer lloc de la taula després d’imposar-se, amb més dificultats de les previstes, al Mon·Bus per 2-3. Jornada de descans pel Racó de les Cols.

Resultats i classificacions Primera Divisió

Segona Divisió A

Tres gols de David Granados facilitaven la victòria del Fènix FC enfront la UD Frente Escorxador per 2-4. S’allunya de les places de descens el Penya Ribes desprès de superar al Serranito-Iturat Bicicletes per 2-4. Per la mínima, 3-2, es decidia el partit Tot Gos & Zero Gravity Records – Atletico Perroflautas, dos equips instal·lats a la part tranqui-la de la classificació. Amplia victòria del Viromet enfront al Pestaño Pinturas al que s’imposava per 1 a 7. En el partit més interessant de la jornada , s’enfrontaven els dos primers classificats, el Restaurant Casablanca s’imposava al FCNG Bol per 2-0 i recuperava el lideratge de la categoria. Descans pel UD La Resaca.

Resultats i classificacions Segona Divisió A

Segona Divisió B

Tres nous punts per Steaua Vilanova que superava al UE Pico Pala per 8-4. Sisena victòria de la temporada pel Running Filipides FC al imposar-se al CE Nova Olivella per 2-1. Continua la bona marxa de la Penya Barcelonista Ribes que aquesta setmana derrotava al Patates Fregides BH per 6-1. Més clara , encara, va estar la victòria del Nottingham Prisa enfront al Recanvis Castañeda-Neumaticos Garcia al que superava per 8-1. Finalitzava en taules (2-2) l’enfrontament Luke Tubito Team – Restaurant Can Tabaco. Tancava la jornada l’encontre Frankfurt El Surtidor – Bar El Rinconcito amb triomf visitant per 1-5.

Resultats i classificacions Segona Divisió B