L'AB Vendrell imposa la seva defensa a la pista del Gavà i suma una nova victòria

Cada jornada que passa, els vendrellencs, estan més a prop de l’objectiu de l’ascens a primera catalana, però, també és cert, que cada partit costa molt de tirar-lo endavant, a aquestes alçades de la temporada, tots els equips s’hi juguen alguna cosa, i la dificultat augmenta a mida que arribem al final del curs. Els del Vendrell, van sumar un nou triomf, aquesta vegada pel resultat de 48-59 , gràcies a la defensa del darrer quart, a la pista d’un equip què s’està jugant el descens de categoria, el Gavà 2. Els de Marc Rovirosa, lideren la taula amb un balanç de 17-2 i aprofiten la derrota del Prat, segon classificat, a la pista del Tecla Sala, per deixar-lo a dos victòries de diferència, a l’espera de rebre el proper diumenge, la visita del Valls B, tercer classificat i equip que marca l’ascens directe, en un duel que pot ser definitiu, per les aspiracions taronges.

L’encontre començava molt igualat i amb els dos equips imposant un alt ritme en el joc, 8-7 als cinc minuts; a partir d’aquí, els visitants, pujaven les prestacions defensives, quatre punts anotats dels locals en cinc minuts, i dos triples consecutius d’Oriol Mateu, donaven la iniciativa, 12-19, als vendrellencs, a la fi d’un primer quart, dominat pels taronges, que van jugar a un gran nivell. En el segon període, va continuar el domini dels del Baix Penedès, dos triples d’Alejandro Cereto i la feina dels interiors Gabaldón i Colon, mantenien a ratlla un Gavà, que començava a anotar amb facilitat 21-29 als quatre minuts d’aquest segon quart; després van venir els millors minuts dels locals, que aprofitant unes decisions errònies dels taronges, clavaven un parcial de 10-4, que ajustava 31-33, el lluminós al descans. El tercer quart va ser molt pobre en anotació, el partit es va travar i les errades van ser protagonistes, amb un equip del Baix Llobregat que imposava un ritme lent, que els vendrellencs es van encomanar, en un tercer període, que es tancava després d’un parcial global de 9-8, que ho deixava 40-41, tot obert de cara al quart definitiu.

Un darrer període, que començava amb el joc molt imprecís, encara que la defensa pressionat dels visitants i el domini de Marc Molina, els donava un 40-46, els locals s’apropaven 44-46 a poc menys de set minuts del final. A partir d’aquí, els del Vendrell, van posar una marxa més, les alternances defensives, zona i individual, sumat a una milloria ofensiva, un triple de Lluís Casado, obria un parcial de 2-11 en cinc minuts, que suposava el 46-57, a poc més de dos minuts de la fi. Fins al final, el Gavà ho va intentar, però, els taronges estaven amb la confiança que els donava la seva defensa i van acabar emportant-se un victòria molt treballada, després d’un parcial de 8-18, en aquest últim quart, que va ser del tot definitiu.

Diumenge, els vendrellencs, rebran la visita del Valls B, en un duel, que pot marcar el futur dels dos conjunts.

Fitxa tècnica

AB Vendrell van jugar: Molina (8), Francisco (3), Luna (2), Mateu (15), Thiam (3), Cereto (14), Gabaldón (2), Casado (3), Nieto (3) i Colon (6).

Parcials: 12-19, 19-14 (31-33), 9-8 (40-41), 8-18 (48-59).

El sènior femení suma la segona derrota en la fase d’ascens

El sènior femení, plegat de baixes per lesió i que convocava, tres jugadores juniors i tres cadets, per afrontar el partit, perdia per 40-48, davant el Puigcerver Reus, en un encontre on sempre van anar a remolc del seu rival. Una mala primera meitat, va condemnar a les d’Eric Blai, que mai es van donar per vençudes. Les taronges, sumen la segona derrota, en dos partits, en aquesta fase d’ascens a la segona catalana femenina. El proper partit, serà d’aquí dues setmanes, quan les vendrellenques visitin la pista del Bàsquet Teresianes.