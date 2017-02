Un gran grup

SENIOR MASC. FASE PREVIA - GRUP 04

AE Bàsquet Pratenc 62 - 64 Sènior masculí CNBV

Es complicat anar enlloc de Catalunya junt uns pares que van sortir la nit anterior a les comparses de nit. Cap perill, tot en ordre, però un cop arribats a el Prat, vàrem estar perduts per el centre urbà de la població fins trobar el Julio Méndez Arena. Per cert, molt bonic.

Pocs jugadors locals, reforçats per un munt de sots21 fins arribar a 10 fitxes. Jugadors del partit anterior. Sortida amb sorpreses. Sugri, Andreu, Ricard, Rubén i Carlos. Molt posats encara que els jugadors pratencs tenien molt a dir. Duresa local i forces punts des de la línia de tir lliure 6/8 per 0/2 dels locals. 2 triples, Carlos i Ricard, per 1 dels blancs. Interessant plantejament vilanoví, la cosa anava força bé, 11-14 i final del primer quart. La clau del partit era tancar-ho ràpid. Bon terra sintètic, horroroses cistelles que tenies que conèixer, un contrallum que ni el Spielberg i un ambient força carregat.

L’objectiu de l'inici del segon quart era aquest. Parcial de 2-6 i temps mort local, 13-20 (com li agrada al equip aquesta situació). També als pares a la grada. Va ser a partir d’aleshores quan anotar un punt es va convertir en una fita heroica. 17-21 al minut 7 i va aparèixer en Dani al rescat quan l’equip més el necessitava. 11-12 i 22-26. Quedava molta pedra per picar.

Tercer quart i Aleix i Rubén a la pista. Es va notar doncs a la pintura havia de tot. Novament xoc de trens. S’anava endurint el joc. Tres triples al quart, Ricart, Andreu i Carlos eren contrarestats amb una modalitat nova a el Prat, els triples a tauler. Increïble el que feien els cercles. 18-21 parcial del quart i 40-47 resultat parcial del partit. Hi hauria Ball de bastons?

Va arribar el darrer. Novament va aparèixer en Dani per aconseguir els punts que tant li costaven anotar al equip (41-51). El partit s’estava trencant i l’ambient al pavelló escalfant desagradablement. Ja no per violència física (que la havia) si no virulència verbal tant per part dels jugadors com la seva afició a la grada amb uns comentaris que feien molta pena. 51-53 a 5 minuts i temps mort vilanoví. El tècnic groc ajusta equip i fa canvis defensius. 1 punt més per part d’en Dani abans de deixar la pista davant l’ovació de tota la pista. En aquells moments estaven a la pista l’Àlex, Nil, Carlos, Sugri i Rubén. Per desgràcia, havien aconseguit descentrar totalment la àrbitre. Duresa, mals modus, protestes, però una gran actitud del sènior del CNBV. Sense caure en provocacions i a per feina. Els visitants van fer durant el partit 14 faltes per 25 els locals. Doncs mira per on, al quart, per aquelles coses del destí que es capritxos, el Pratenc van llençar 14 tirs lliures. En bonus des de el minut 3. 8 segons per el final i tècnica als locals. Tir lliure del Carlos 62-64. Temps mort del Salva per ordenar la jugada que a la fi, va donar la victòria als del Garraf. Tir de dos del Pratenc, falla, i el rebot l’agafa un jugador local que falla també. Acaba el partit i ningú va poder celebrar la victòria. Coses de la vida. Dos triples al quart, Alex i com no, Carroll.

Us explico MVP però acabaré fent un 1x1 com en Marcos Pantoja. Havia pensat l’Aleix amb la benedicció del nostre Salva. Però al tornar a veure el partit, el Dani va estar de traca i mocador. Veig 16 punts del Carroll. L’heroi silenciós. L’Alex que va treure un munt de faltes i tirs lliures, a més de dos triples i de rebre cops fins el carnet d’identitat (un escàndol), en Nil, el més llest de la classe, altre partit d’intel·ligència i saber estar, en Sugri, un jugador autènticament bàsic per comprendre aquest equip, en Ricard, capità i equilibri d’aquest grup, l’Arnau, no arriba a la paraula "bloqueig" si no la fa ell, en Rubèn, la classe feta jugador de bàsquet i l’Andreu, el jugador global i ànima groga. Ho tinc clar. L’MVP per el nostre entrenador, en Salva Pastó. Continua reinventant aquest grup cada partit. Davant el Pratenc va aconseguir que el grup guanyés el seu primer partit ajustat (recordar Sitges, Ribes i Bellsport). Amb nanos de 20 anys. Rebent cops i mals modus. Sense que ningú protesti. Sense en Javi, un jugador bàsic per qualsevol equip del mon. La factoria de somnis continua produint. Aviat arribaran més partits què l’equip s'està guanyant jugar on és demostrarà la seva progressió. Una xulada veure’ls.

Ara haurem d’esperar dues setmanes per el proper partit davant el Roquetes. A banda del carnaval, el sorteig ens feia descansar la setmana vinent.

Fitxa tècnica

CNB Vilanova: Sugri (8), Andreu (3), Ricard (8), Nil (3), Arnau, Rubén (5), Dani (11), Aleix, Carlos (16) i Àlex (10). Absent Javi. Tècnic Salva Pastó. També absent Miki Sanchez.

Parcials, 11-14, 11-12 (22-26) // 18-21 (40-47), 22-17 (62-64)

Estadístiques del equip 12/22 tirs lliures (54,5 %). 8 triples (3 J Carroll 2 Ricard i Alex).