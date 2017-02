Laura Beltri Campiona de Catalunya cadet de proves combinades de pista coberta

Grandíssima competició de la Laura, molt intel·ligent a l'hora d'afrontar cada prova, sabent que cada centímetre o centèssima era important, més que una gran marca en una sola prova. Acaba la competició amb 3022 punts, que representen una nova mínima d'Espanya, rècord comarcal de més de 600 punts, i la col·loquen entre les primeres del rànquing espanyol i amb possibilitats de lluitar per tot a Antequera. Un bon resultat per la Laura i el seu entrenador David Ruiz per la seva gran feina.

Aquest cap de setmana, també debutava Arnau Solé a les combinades cadet masculí, quedant finalista i primer del seu any. Finalment, ha quedat en 8ena. posició amb 2780 punts, això li otorga un nou rècord comarcal de combinades cadet a pista coberta.

També la petita benjamina Anna Beltri, ha guanyat la final de llargada al Trofeu de Promoció de Sabadell. Després dels dos primers intents nuls, ha fet un tercer salt de 3,30m que la ha situat en primera posició i acabant amb un quart intent de 3,39m que encara l'ha distanciat més de la segona.