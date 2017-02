El Suburense suma un punt d’or a Balaguer per seguir vius

CF Balaguer 1 – CF Suburense 1

Gran empat l’aconseguit pel Suburense al camp del que fins les hores liderava el grup, el Balaguer, perden cinc punts en aquesta setmana tres als despatxos així com el dos darrers al sumar tan sols un davant l’equip d’en Josu Julian, amb un futbol seriós i molta col·locació, tenint al seu porter David Gallardo com el millor jugador, va saber igualar el gol local a la segona meitat donant un pas més a la salvació trencant una dinàmica de dos derrotes consecutives i el millor, causant unes molt bones sensacions .

Molt bona posada en escena amb molta col·locació de l’equip sitgetà no donant espais ni per alt ni per baix als dos millors davanters del grup, Adri i Asier , tot i això de penal un xic rigorós el màxim realitzador local, Adri Fernàndez, al minut 36 va avançar als seus amb el 1-0 a la vegada que en els restants minuts fins els descans van poder fer el segon però es van trobar amb la bones aturades de David Gallardo molt encertat.

Seguint en la mateixa línia a la segona meitat el Suburense molt ben ordenat a la recerca de la seva oportunitat, arribant al minut 63 que amb el llançament d’una falta Sarabia s’avançava a la defensa i de cap posa el 1-1, a partir d’aquí amb ofici i gestionant a la perfecció els canvis així com les dos magnífiques intervencions del porter David Gallardo l’equip sitgetà va controlar a la perfecció fins el final aquest resultat que li anava com anell al dit.



Fitxa tècnica

CF Balaguer: Alfred, Sergi, Jordana, Joan (Pau 77) Raul, Massana, Mikel, Putxi, (Isaac 62) Asier, Adrià, i Galceran (Genis 56).

CF Suburense: David Gallardo, Toshi, Sarabia, Alberto, (Marc Pulido, 82) Edgard, Marc Sardà, (David Murillo 61) Josep Maria Marcé, Marcos Espigado, (Omar Ruiz 82) Marcos Garcia, Pablo Castells, (Dídac 41) Pascua (Geri 76).

L’àrbitre Nagueli Joan amonestava als locals Raul, Pau i al tècnic, en Jordi Cortes, així com als visitants David, Sardà, Marcos Garcia i Geri.

El proper partit

La competició degut al Carnaval no es reprendrà fins el dissabte i diumenge 4 i 5 de març que l’equip Sitgetà rep al Sant Cristòbal.