Partits de les competicions estatals d'hoquei del proper cap de setmana
OK LLIGA MASCULINA-
No hi ha jornada per la Fase Final de la Copa del Rei a Alcobendas
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. Jornada 17
C.H. PALAFRUGELL -- C.P. TORDERA
C.H.P. SANT FELIU -- C .P. CALAFELL TOT L’ ANY
C.D. ARENYS DE MUNT -- F.C. BARCELONA LASSA
SHUM FRIT RAVICH -- ASTURHOCKEY C.P.
MIS IBERICA H..C. MATARÓ -- P.H.C. SANT CUGAT
G.E. I E.G. -- H.C. LLEIDA ALPICAT
C.P. VILANOVA GRUP SIMON -- C.P. RASPEIG
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 16
C.P. MANLLEU -- C.P. LAS
CERDANYOLA H.C. -- C.H.P. BIGUES I RIELLS
MEDICARE SYSTEM MATARO -- P.H.C. SANT CUGAT
C.P. ALCORCON -- HOSTELCUR GIJON H.C
COVESA SFERIC TERRASSA -- GENERALI PALAU PLEGAMANS
C.P. VOLTREGÀ -- H.C. LICEO
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 2 -- C.P. VILANOVA 1