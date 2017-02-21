HOQUEI PATINS

Partits de les competicions estatals d'hoquei del proper cap de setmana

Llorens Mateo VNG 21-02-2017 11:38 Lectures 73

OK LLIGA MASCULINA-

No hi ha jornada per la  Fase Final de la Copa del Rei a Alcobendas  

 

PRIMERA NACIONAL ESTATAL. Jornada 17

C.H. PALAFRUGELL     --  C.P. TORDERA    

C.H.P. SANT FELIU     --  C .P. CALAFELL TOT L’ ANY   

C.D. ARENYS DE MUNT  --    F.C. BARCELONA LASSA   

SHUM FRIT RAVICH    --    ASTURHOCKEY C.P.   

MIS IBERICA H..C. MATARÓ    --  P.H.C. SANT CUGAT   

G.E. I E.G.     --    H.C. LLEIDA ALPICAT  

C.P. VILANOVA GRUP SIMON     -- C.P. RASPEIG   

 

OK LLIGA FEMENINA – Jornada 16

C.P. MANLLEU  --   C.P. LAS

CERDANYOLA H.C.  --   C.H.P. BIGUES I RIELLS   

MEDICARE SYSTEM MATARO   --  P.H.C. SANT CUGAT     

 C.P. ALCORCON      --   HOSTELCUR GIJON H.C

COVESA SFERIC TERRASSA     -- GENERALI PALAU PLEGAMANS  

C.P. VOLTREGÀ    --   H.C. LICEO  

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS    2  --   C.P. VILANOVA   1

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Competicions 2016-17

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