Resultats del cap de setmana passat dels equips del CP Vilanova

El balanç de'aquest passat cap de setmana és força positiu tan per la base del Club com per el primer equip masculí. 11 victòries, 8 derrotes i un empat.

Entre les victòries destaquem la del Benjamí "C" a Voltregà, mantenint molt altes les aspiracions d'entrar a Campionat sent un equip de 1er any. I la victòria del Infantil "A" a casa contra un equip que no havia perdut cap partit en la temporada com és el Noia "A".

De les derrotes la més dolorosa la del OK Lliga Femení, però que encara té marge per corregir per tal de salvar la categoria.

Per aquest pròxim cap de setmana de Carnaval, la majoria de partits es concentren en dissabte amb l'últim partit del dia del 1a Nacional que desprès de la victòria d'aquest cap de setmana passat a Alpicat, rep el últim classificat el CP Raspeig, però no per això un rival fàcil de guanyar i que de ben segur posarà les coses difícils a l'equip.

Resultats Jornada 18 i 19 de febrer

Partits a casa



Veterans TOYOTA -Cerdanyola CH 2-3

FEM-16 - CH Vila-sana 1-2

2ona CATALANA - CP Voltregà 2 - 9

Prebenjamí iniciació “A” - CH Castellet 3 - 1

INFANTIL “A” - CE Noia “A” 2 - 1

BENJAMÍ “B” - Igualada “D” 10 - 3

MINIFEM - Girona CH 2 - 1

JUVENIL - HC Piera 8 - 4

Partits a fora

CH Les Franqueses - Prebenjamí iniciació “B” 3 - 0

CP Sant Ramon “B” - PREBENJAMÍ “D” 0 - 3

CP Voltregà “C” - BENJAMÍ “C” 2 - 5

Cerdanyola CH - Prebenjamí iniciació “C” 3 - 1

CE Vendrell “A” - ALEVÍ “A” 3 - 1

UEH Barberà “B” - PREBENJAMÍ “B” 0 - 3

UE La Garriga “A” - PREBENJAMÍ “C” 2 - 2

UE La Garriga “B” - BENJAMÍ “A” 0 - 6

HC ALPICAT - CP VILANOVA GRUP SIMON 1 - 4

CP Manlleu “A” - PREBENJAMÍ “A” 1 - 3

CP Rivas las Lagunas-OKLliga Femení 2-1

Girona CH - Nacional Catalana Femení 8 - 1



Jornada 25 i 26 de febrer

Partits a casa



Dissabte 09:00 Prebenjamí iniciació “B” - Caldes HC “C”

Dissabte 09:00 Prebenjamí iniciació “C” - PHC St. Cugat “C”

Dissabte 10:00 PREBENJAMÍ “C” - Capellades HC “A”

Dissabte 10:00 PREBENJAMÍ “A” - Vilassar HC “A”

Dissabte 11:15 BENJAMÍ “A” - FC Martinenc “A”

Dissabte 11:15 BENJAMÍ “C” - HC Palau Plegamans “A”

Dissabte 12:30 ALEVÍ “B” - CH Navarcles

Dissabte 12:30 COMARCAL - CP Masquefa

Dissabte 15:00 ALEVÍ “A” - G.E.iE.G. “A”

Dissabte 16:15 INFANTIL “B” - HC Montbui “B”

Dissabte 17:45 JUNIOR - CP Bell-Lloc

Dissabte 20:30 CP VILANOVA GRUP SIMON - CP Patín Raspeig

Partits a fora

Dissabte 11:45 CP Manlleu “E” - PREBENJAMÍ “B”

Dissabte 16:00 PHC St. Cugat “B” - INFANTIL “A”

Dissabte 17:00 CH Prat “A” - Prebenjamí iniciació “A”

Dissabte 17:00 CP Roda - BENJAMÍ “B”

Dissabte 17:45 Club Olesa Patí - JUVENIL