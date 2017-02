El masculí del RC Sitges perd l'accès directe a semifinals

RC Sitges 20 - Lleida RC 23

Divisió Honor Catalana - Sènior Masculí

El RC Sitges va perdre el passat dissabte i ja no te cap opció per classificar-se entre els dos primers llocs que donen accès directe a semifinals. Els del Garraf rebien a Santa Bàrbara al Lleida RC, equip imbatut i virtualment classificat per semifinals, però la derrota tot i que possible, i factible com va resultar, va esser una mica enganyosa.

El RC Sitges afrontava aquest partit amb un nombre important de baixes, a més les dues marques del Lleida es produïren en dues accions on l'error individual en defensa fou prou evident en errar el placatge, una a cada període. Un Lleida que va ser millor, i la seva victòria justa, però que fonamentar el triomf en fer molts pocs errors i aprofitar els dels locals.

El matx com reflecteix el marcador fou igualat en tot moment, al descans s'arribava amb un 10 a 13 favorable als de la terra ferma, que deixava tot obert per el segon període. Una represa amb alternances constants en el domini del joc entre ambdós equips, on tots dos conjunts es mostraren ambiciosos en atac, però disciplinats a l'hora de defendre. La clau negativa del Sitges fou cometre masses cops de càstig i les sis melees amb introducció sitgetana perdudes. Aquest darrer aspecte ja va passar davant el Barça i sense cap mena de dubte s'ha solucionar, ja que als Play Off pot ésser crucial.

Així doncs un Sitges amb baixes importants, perdent melees propies i fent masses faltes sols va perdre de 3 punts davant un Lleida amb molts poques errades. Així doncs no en tenim cap dubte que fent les coses bé, els sitgetans son superiors als del Segrià, ara bé això s'ha de demostrar al terreny de joc.

Com dèiem el sènior masculí del Sitges, ja no pot arribar als dos primer llocs, per el que l'objectiu en aquesta fase de classificació no es altre que ocupar el tercer o quart lloc que donen l'avantatge de camp propi als quarts de final. En aquest sentit el partit aquest dissabte a les 18:30hs al camp del Gòtics pot esser determinant, on l'únic resultat vàlid es la victòria.

Classificació

RC Sitges 5 - Carboners de Terrassa 35

Segona Catalana - Sènior Femení

El sènior femení del RC Sitges va dir adéu a les opcions de proclamar-se campió de Segona Catalana al perdre clarament el passat dissabte a Santa Bàrbara davant les Carboneres de Terrassa, que segueixen imbatudes en aquest campionat, on a diferència del sènior masculí no hi ha Play Off al final de la fase regular i per tant les dues derrotes sofertes per les del Garraf obren una escletxa insalvable a la classificació respecte a les del Vallès.

El Sitges afrontava el matx amb inferioritat ja que no podia comptar amb varies de les seves jugadores, i a la segona acció s'hi sumava una nova jugadora per lesió, amb el que ja eren dues jugadores menys per part de les locals sobre el terreny de joc. L'actitud encomiable com sempre per part de les sitgetanes, lluitant cada pilota, impedia la marca egarenca, però el joc es desenvolupava constantment a camp sitgetà i finalment la centre visitant trencava la línia anotant sota pals, 0 a 7 resultat amb el que s'arribava a la mitja part.

Difícilment podia canviar la dinàmica a la represa, amb dues jugadores menys i així va esser, les Carboneres seguiren pressionant i l'esgotament s'acumulava, arribant les marques visitants que reflectien la superioritat de les de Terrassa. Un marcador on al final calia sumar-hi una marca de les locals que feia justícia al seu esforç, 5 a 35 resultat final.

El proper partit del femení serà el 4 de març que visitarà al Manresa RC.

Classificació