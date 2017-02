Victòria dels infantils a la Sínia Batadet

L’activitat del Club va començar el passat cap de setmana a la Sínia Batadet, on infantils i cadets rebien respectivament els Carboners de Terrassa i l’Enginyers de Barcelona. Els primers a saltar a la gespa, a les deu del matí, foren els infantils, que disputare un molt bon partit. Després de la progressió demostrada la setmana anterior a Sant Cugat enfront el líder de la categoria, davant dels de Terrassa els joves de blau cel van sortir entonats i concentrats i aconseguiren tres assajos en els primers cinc minuts de joc, cosa que els va permetre aconseguir la confiança suficient mantenir el nivell durant els setanta minuts de joc i endur-se una victòria bonificada per 60 a 12. A dos quarts de dotze era el torn dels cadets, en un intens i controvertit partit amb l’Enginyers, amb una part per cadascun dels equips. La primera, amb domini dels visitants i un SELVNG que no va saber trobar els seu joc; la segona, amb uns vilanovins entonats que van retallar distàncies en el marcador fins al 17 a 22 a pocs minuts del final. Un assaig de càstig transformat pels barcelonins, però, impedí el bonus defensiu i eliminà la possibilitat de victòria dels joves entrenats per Javier Muñoz (17-29).

L’endemà diumenge els dos sèniors es desplaçaven al Vallès: a Terrassa el masculí, i a Sant Cugat el femení. El compromís del sènior masculí a Can Jofresa era complex, per la categoria del rival i per una plantilla sota mínims: només catorze jugadors van poder desplaçar-se a Terrassa. Amb tot, els jugadors entrenats per Felipe López van disputar una seriosa i intensa primera part, en la qual van aconseguir jugar molta estona en zona contrària, arrencar un assaig i mantenir una notable tònica defensiva. A la represa, però, el desgast dels primers quaranta minuts i l’expulsió d’un jugador van fer que els Carboners poguessin marcar el seu ritme i anar desgranant assajos (43-7). Per la seva banda, a la Guinardera, i tot i avançar-se en el marcador gràcies a un assaig, les noies van veure com el RC Sant Cugat empatava el matx als pocs minuts, veient-se superades per la major capacitat de concentració de les locals, que se n’anaren al descans amb un 44 a 10 favorable. A la represa, el combinat trepitjà durant força estona la meitat de camp local, però no va saber trovar la manera de concretar en el marcador la situació. Una inoportuna lesió i una expulsió, que va deixar les visitants amb tretze jugadores sobre el camp, van permetre les del Vallès consolidar la diferencia en el marcador (80/10).