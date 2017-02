200 participants a la VII Cursa Social del Baix Penedès

Amb una participació de 200 ciclistes es va celebrar al Vendrell la VII Cursa Social Baix Penedès. Cal destacar que és la primera vegada de totes les edicions celebrades, que no només es van esgotar les inscripcions sinó que es van quedar molts fora. Ha estat una edició que hi va haver massiva participació estrangera; en concret 23 russos de l'equip Lokosphpinx, alemanys i francesos. Quant als ciclistes espanyols hauríem de destacar al potent equip Team Compak de Camp Clar (Tarragona) molt renovat i dirigit per Francesc Lleó exprofesional de l'equip Kelme. Ressaltar la participació del tàndem format per Joan Font i el invident Ignasi Àvila campions mundials en l'any 2015 i guanyadors en la IV i V edició d'aquesta Cursa Social. El tàndem de Font i Àvila es van donar a la fuga al quilòmetre 20 arribant a agafar un avantatge de tres minuts però en la tercera volta abans d'afrontar la pujada al port de Santa Cristina van tenir trencament de ràdios havent d'esperar a l'cotxe mecànic i canviar roda. Aquí se'ls va ser el triomf que el tenien a les mans.

El recorregut de la Cursa constava de tres voltes que passava per diverses poblacions del Baix Penedès amb la diferència que en l'última volta es pujava el port de Santa Cristina, de 4 km. de longitud i un desnivell positiu de 200 metres, de tercera categoria (aquí estava el premi de la muntanya a 21 km. de meta), va passar primer Arseny Nikiforov (Lokosphpinx), per enfilar cap a la Juncosa de Montmell baixant a velocitat vertiginosa, van agafar 80/90 km./hora fins a la Bisbal del Penedès; les motos es van veure amb dificultats per seguir al grup de 14 escapats que es va formar pujant el port, 10 de Lokosphpinx, 2 de La Bande i 2 de Team Compak, passant per Llorenç i altres municipis de la comarca fins arribar al Vendrell cobrint els 77 km. que va haver d'afrontar el gran grup. No hi va haver cap caiguda i la gran quantitat d'efectius voluntaris que van col·laborar va ser tot un èxit.

A dos quilòmetres de meta va saltar del grup de fugats un component de la Bande per preparar el spring al seu company d'equip que a 600 metres `demarrar 'serrant les dents i va guanyar la Cursa seguit de dos russos a 10 segons; quart va ser el joveníssim Ferran Robert de 18 anys del Team Compak de TGN que va ser el guanyador de la general en categoria Sub 23. D'altra banda destacar que la Penya Ciclista Baix Penedès va estar representada per Javier Ornia, amb el dorsal 180, va realitzar una excel·lent cursa i va deixar el pavelló del Club ben alt alternant-se amb 'monstres del ciclisme'

Com és normal en aquestes modalitats de proves, en participar ciclistes de diverses categories, en concret deu diferents, els guanyadors i premiats van ser nombrosos. En ser molt complicat nomenar tots destacarem els més importants. La classificació absoluta i el Premi de la Muntanya. El podi de la general va quedar així. Primer va ser Menville (La Bande) i a 10 segons Sergey Vdovin i el seu company d'equip Mikail Logunov (Lokosphpinx). El premi de la Muntanya va ser per Arseny Nikiforov (Lokosphpinx).

Els trofeus van ser lliurats per José Rodríguez (president de la Penya Ciclista Baix Penedès), Martí Carnicer (alcalde), Kenneth Martínez (primer tinent d'alcalde), Ferran Trillas (regidor d'esports) i Montse Cañellas que va lliurar el trofeu a les dones. El temps va acompanyar a la `serp multicolor 'i al nombrós públic que es va donar cita a la Rambla del Vendrell per veure i viure una gran jornada de ciclisme internacional. Gràcies a tots que han col·laborat perquè la VII Cursa Social Baix Penedès fos una gran festa ciclista.