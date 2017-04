El Patí Vilafranca rep el Vic en la 25 jornada de l’Ok Lliga

Imatge del partit d'anada on Gerard Cusachs i Marc Vázquez lluiten per la bola. Eix

Aquest proper dissabte el Cafès Novell Club Patí Vilafranca, té un partit molt important davant el CP Vic, a partir de les 20:30h al pavelló d’hoquei de Vilafranca, en el marc de la 25ª jornada de l’Oklliga.

El Patí arriba de guanyar el Reus Deportiu en l'anterior jornada, on tots els equips de la part baixa de la classificació van puntuar, estrenyent més la classificació. És per això, que el Vilafranca necessita el màxim suport de la seva afició per tal de obtenir un bon resultat en el partit i intentar escalar posicions.

Per la seva banda el Vic de l’exjugador i exentrenador del Vilafranca a principis dels dos mil, Ferran Pujalte, arribarà a Vilafranca situat en la poart alta de la classificació i amb molta tranquil·litat. A les files de l’equip vigatà hi juga, l’exporter vilafranquí, Gerard Camps.

Des del Patí animem a tots els socis i seguidors del CP Vilafranca a venir al pavelló i a donar anims als nostres jugadors. Us hi esperem!

El partit es podrà seguir per Radio Vilafranca i per OKliga TV.