Injusta derrota en el minut 92 i impugnació

UD Vista Alegre 2 - CF Vilanova 1

La derrota més injusta. Penso que aquest podria ser un titular molt ajustat per el que ha passat en el dia d'avui.

Perquè si un partit ha pogut perdre el Vilanova és el d'avui, però sens dubte ha merescut potser avui també com el que més guanyar-lo.

Perquè el Vilanova ha sortit conscienciat del valor dels punts, de l'actitud que havia d'emprar i de la intensitat necessària per aconseguir-ho. El Vilanova igual que el seu rival tenia tres baixes per sanció i calia doncs redoblar esforços.

Marcel Álvaro avui titular i de nou el millor jugador de Vilanova, jugava en posició més avançada, Toño que jugava al mig camp arribava fins a posicions ofensives, bon partit també el seu, Carricondo amb força mobilitat i manant dins el camp era l'alter ego de l' entrenador. Gallardo després de molts partits tornava a la titularitat i també amb encert i amb la granota de treball posat i ben posat, el Vilanova afrontava un partit contra un equip en millor situació però que avui no ha estat superior en cap instant

Al m. 18 Marcel era objecte d'un tan clar com absurd penal i Carricondo ferm i segur com sempre en llançaments avançava al Vilanova. El Vista Alegre estava tocat i en el m. 21 Contreras en la jugada clau del partit que podia sentenciar el partit ha pogut marcar el segon, però la seva lentitud en l'execució, ha propiciat que un defensor pogués interferir un xut amb comoditat i franquícia per Carlos que era mig gol i Tomàs el porter local ha aconseguit desbaratar el que era un gol gairebé cantat.

A partir d'aquest instant, l'equip local ha pogut refer-se, reestructurar-se i avançant posicions i encara que tímidament ha començat a inquietar portal visitant. Al m. 38 Javi Martínez de nou prodigiós en una errada de la defensa del Vilanova, ha evitat l'empat en un contra un amb una magnífica intervenció. S'arribava al descans amb un Vilanova molt lluitador, ben posat, intens i encara que el resultat més just era probablement el d'un empat, la victòria era fidel reflex d'un esforç titànic dels jugadors visitants que havien obtingut fins aleshores just premi.

A la segona meitat el panorama tampoc ha estat molt diferent. Els locals han posat una marxa més, el Vilanova s'ha replegat, ha defensat tot i això amb encert i bona col·locació i semblava ser avui un dia propici per poder puntuar.

Però el principi de la fi estava proper. Al m. 54 una jugada per banda dels locals ha acabat amb un xut amb l'exterior del peu de Jonatan que ha entrat per l'escaire superant a un Javi Martínez que no ha pogut evitar el gol. Un golàs de primera divisió, propi del millor jugador del món i absolutament inevitable.

Però lluny del que semblava i davant l'empenta del V. Alegre, el Vilanova no s'ha ensorrat sinó que ha anat a pel partit. Marcel a passada de Contreras en el m. 60 ha estat a punt d'aconseguir el segon, però un peu miraculós del porter local ho ha evitat quan ja l´ havia agafat a contrapeu. Sani el jugador de color dels locals en el m. 70 ha encarat sense sort un u contra u contra Javi Martínez.

Bachana al m. 83 ha enviat la pilota al pal amb un cop de cap i gairebé a les acaballes, el juvenil Fernández que debutava ha estat a punt de connectar un xut decisiu que no ha arribat al seu objectiu per què un defensor més veloç ha evitat l'impacte definitiu de la pilota.

Al m. 92 i en una passada decisiu del veteraníssim Gilberto que havia entrat al camp uns instants abans, ha propiciat la victòria local davant un Vilanova al que avui en molts dies res se li pot objectar en cap sentit i que únicament dos genialitats l´han deixat fora de combat en un partit en què en cap instant ha perdut el control del mateix, no ha estat inferior al seu rival i ha tingut moltes opcions de guanyar-lo, especialment en la jugada ja comentada de Contreras que era el 0-2 i que el Contreras dels millors dies segur hauria materialitzat. Aquí podia haver estat el partit perquè el Vista Alegre en aquell instant estava molt tocat.

El Vilanova segons manifestacions d'última hora, hem pogut conèixer, formularà impugnació del partit tenint en compte que diverses proves fotogràfiques i videogràfiques acrediten que l'entrenador del conjunt local Sr. Eloy Martínez que avui complia el seu últim partit de sanció, es trobava darrere de la banqueta local i també al costat del mateix dirigint amb vestit esportiu al seu equip, i que fins i tot al final del partit ha entrat al terreny de joc a felicitar el seus jugadors i ha abandonat el terreny amb els mateixos camí dels vestidors.

EL MILLOR. L'actuació de Marcel Álvaro el millor jugador de l'equip. La bona tasca global cobrint molts espais de camp de Toño. L’actuació de Javi Martínez. L’actitud i intensitat mostrada avui per l'equip en tot instant i que si pot portar a victòries.

EL PITJOR: No haver pogut tancar el partit en el m. 22 amb la oportunitat de Contreras. Una nova derrota que enfonsa més a l'equip. Encaixar un gol al m. 92 que tot i no ser estrictament un error hauria de portar major concentració en els instants finals.

Amb Marcel Álvaro i Javi Gallardo de titulars avui, (amb les absències d'Iker, Valldosera i Victor) en el m. 67 el juvenil Fernández que ha quallat una bona actuació, ha substituït Contreras i en el m. 82 Adri Alonso ha substituït Marcel -

Targeta grogues per a Marcel i Gallardo al Vilanova.