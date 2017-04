La segona part condemna al Patí Vilafranca

No va poder ser, el Vilafranca no va poder guanyar al Vic, en el partit corresponent a la 25º jornada de l’Oklliga, i vistos els resultats dels rivals directes, tot queda igual que abans de començar, però amb una jornada menys, ara en queden 5, de les quals, 2 a casa, Liceo i Lleida, i 3 a fora, Barça, Vendrell i Voltregà.

El partit va començar molt bé pels interessos vilafranquins, ja que en el minut 2 Joan Vázquez feia el 1 a 0, aprofitant un rebot a l’interior de l’àrea. El Cafès Novell estava defensant bé i ben posicionat a la pista, però en el minut 8, Sergi Llorca va aprofitar una bola per empatar el partit pels vigatans, i tres minuts més tard, de nou el mateix Llorca capgirava el marcador a favor dels vigatans posant el segon gol a l’electrònic. Amb aquest resultat el tècnic vilafranquí Lluis Delriu, va demanar temps mort per intentar refer-se del gol visitant, i ho va aconseguir, ja que a manca de cinc minuts per acabar la primera meitat, Lluis Ferrer, va fer l’empat a dos desviant una bola a xut d’Àngel Rodríguez. Un minut més tard, els de la Capital del Vi, arribaven a les deu faltes, amb la conseqüent directa favorable al Vic. L’encarregat de llençar-la va ser Romà Bancells, però un encertat David Arellano, va aturar el llançament, i amb el resultat d’empat a 2 es va arribar al descans.

A la segona meitat, res va sortir bé als vilafranquins, ja que en el minut 1, Jordi Burgaya feia el 2 a 3, que era el presagi del que passaria. Però el Cafès Novell, no es va venir avall, i en els propers vuit minuts, va buscar insistentment el gol, però un encertat Camps, aturava les boles que li arribàven, de xut, de contraatac, etc. I va ser el vic qui en el minut vuit, va tornar a glaçar la poliesportiva, fent el 2 a 4. El pavelló, va animar amb força, per donar ales als jugadors vilafranquins. En el minut 13, el Vilafranca va disposar d’una falta directe, que la bola se li va escapar per poc a Marc Vázquez, les coses seguien igual, però una internada per la banda de Sergi Llorca que es va presentardavant de David Arellano, va culminar amb el cinquè gol dels visitants a manca de deu minuts, i en aquest mateix minut, de nou Llorca feia el definitiu sisè gol pels vigatans. El Vic encara hauria pogut ampliar el marcador, però David Arellano, va aturar el llençament de Martí Casas de falta directa. Per la seva banda els de la Capital del Vi, volien escurçar distàncies, però cap bola va voler entrar i el marcador ja no es va voler moure.

Ara el Cafès Novell el proper divendres a les 21h, al Palau Blaugrana davant el FC Barcelona, i que es podrà seguir per Radio Vilafranca.

Fitxa tècnica

CP VILAFRANCA: Arellano, Palau, J. Vázquez, Rodríguez i Fernández -cinc inicial- M. Vázquez i Ferrer

CP VIC: Camps, Burgaya, Rodríguez, Bancells i Llorca -cinc inicial- Preses i Casas

