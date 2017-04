L’ascens de l’AB Vendrell haurà d’esperar, després de la derrota a la pista dels Monjos

A la primera no es va poder aconseguir l’ascens, els vendrellencs, van caure derrotats per 75-67, en el duel entre els dos primers classificats, davant un Monjos, que va dominar el derbi penedesenc de la categoria, amb un conjunt visitant que va anar a remolc del seu rival, i va cedir al gran moment de forma dels locals, onze victòries consecutives, que els referma en la lluita per l’ascens. Les pilotes perdudes, fins a 25 i la precipitació en atac, van ser factors determinants de la desfeta taronja. A manca de tres jornades pel final, els de Marc Rovirosa, tenen l’ascens a primera catalana, a tocar, lideren la taula, amb un balanç de 23-4, amb dos victòries de marge respecte, al mateix Monjos i al Prat, per tant, guanyant el proper partit, els del Vendrell, aconseguiran l’ascens.

El partit començava amb un gran ambient a les graderies, duel de rivalitat entre els dos equips que dominen la lliga, i amb un conjunt local, que sortia més intens i era dominador en els primers minuts, amb ràpides transicions, que agafaven la defensa visitant desprevinguda, i un ritme molt alt de partit que els donava un 16-11, a la fi del primer quart, amb un Vendrell, molt erràtic. Un triple, de David Alcón a l’inici del segon període, empatava el marcador 16-16, a partir d’aquí, els de l’Alt Penedès van pendre la inicativa, tres triples consecutius, en uns minuts de gran encert, estiraven el resultat fins el 33-22, favorable als locals; el domini dins la zona, del vendrellenc Yeison Colon, sumat a un triple de Lluís Casado, va rescatar als seus, que tot i encaixar un altre triple local, de Nicolas, escurçaven el lluminós amb el 38-33 del descans. Semblava que els del Baix Penedès, podien entrar dins el partit, però, a la represa, les pèrdues de pilota i la intensitat dels de Santa Margarida i els Monjos, que anotaven dos triples més, propiciaven un parcial inicial de 10-0, que suposava un 48-33, que posava el partit en franquícia als locals, fins al moment superiors; el líder, però, va treure l’orgull i anotant dos triples, Casado i Francisco, més la producció de Marc Molina, responien amb un parcial de 4-14, que ajustava 52-47, el resultat, a dos minuts de tancar el tercer quart, al qual s’arribava amb un 57-50.

El darrer període va ser clarament dels Monjos, la pressió defensiva, permesa pels àrbitres, collava l’atac dels taronges, que no trobaven bones posicions de llançament, només Oriol Mateu, veia cistella; per contra, els locals, sortien en ràpides transicions, anotant amb facilitat i sumant tres triples més, que trencaven la resistència visitant i sentenciaven el marcador amb el 73-57, a poc més de dos minuts pel final.

Uns últims minuts, de rauxa vendrellenca, els va permetre retallar el marcador i aconseguir salvar el bàsquet average. S’ha escapat la primera oportunitat d’aconseguir l’ascens, però, en queden més, la primera aquest proper dissabte davant el Riera Cornellà, pot ser la definitiva, en cas d’aconseguir la victòria.

Fitxa tècnica

AB Vendrell: Cereto (3), Molina (14), Casado (11), Mateu (22), Colon (8), Gabaldón, Alcón (3), Francisco (6), Luna, Nieto i Thiam.

Parcials: 16-11, 22-22 (38-33), 19-17 (57-50), 18-17 (75-67).