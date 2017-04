Gran victòria del CB Sitges

Sènior Masculí – Lliga EBA – jornada 25a.

Bàsquet Sitges “A” 77 - Barber Team Values 68

Si a la Jornada 20 amb el Sitges darrer classificat amb tres partits guanyats (amb un partit menys) i per tant en zona de descens directe i amb 15 derrotes consecutives, podríem imaginar guanyar cinc dels sis darrers partits, inclòs el partit ajornat, i que a falta d’una jornada estaria en zona de promoció de permanència amb el factor camp a favor, segurament diríem que era un pensament molt optimista. Doncs si no arriba a ser per l’incomprensible C.B. Quart que sent el tercer classificat amb opcions de jugar fases d’ascens va perdre al camp del Masnou, onzè classificat, el Sitges encara tindria opcions a la darrera jornada de jugar-se al camp del Masnou la permanència directa i evitar jugar les fases.

El Bàsquet Sitges havia de guanyar el Barberà, quart classificat, i depenia d’ell mateix per seguir mantenint les opcions de jugar la permanència, els nois de Piñero varen controlar tot el partit i a part del 2-4 inicial favorable als del Vallès no varen anar mai per davant en el marcador, mantenint els del Garraf una distància d’entre 6 i 12 punts d’avantatge que tot i no poder sentenciar el partit fins al darrer minut si que van tenir-lo controlat en tot moment. Resultat final 77-68.

Els resultats del Grup C-B on l’Andorra ha guanyat i el Cerdanyola ha perdut fan que la darrera jornada sigui del tot intranscendent ja que el Cerdanyola ha perdut la categoria faci el que faci l’última jornada, i l’Andorra amb el Bàsquet average perdut amb el Sitges jugarà fases de permanència amb el factor camp en contra, junt amb el Sitges, tot i que el Sitges jugarà el partit de tornada a Pins Vens. En l’altre grup, el C-A, la classificació encara no esta definida i s’ha d’esperar fins la darrera jornada per saber quins seran els rivals de l’Andorra i del Sitges que poden ser: el Mataró, o el Grup Barna, o el JAC Sants o el Sant Nicolau de Sabadell.

El proper cap de setmana darrer partit de lliga del Bàsquet Sitges que visita la pista del Vive-El Masnou Basquetbol dissabte a les 19:00 hores.

Fitxa tècnica

Pau 8, Marc 1, Jordi 8, Roger 4, Edu, Saladié, Manel 14, Xavi 9, Mauro 6, Gonzálvez 14, Alex 4, Nacho 3, Omar 6.

Entrenador: Edu Piñero i Galdric Bover Delegat: Fredi D. Bartés

Parcials: 20-16 27-22 13-15 17-15