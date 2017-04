Bon partit del Sènior masculí CNBV

SENIOR MASC. FASE PREVIA - GRUP 04

CB La Palma 60 - 80 Sènior masculí CNBV



Avui en dia que no es pot dir res, que tothom es queixa, que surten associacions en defensa de qualsevol tema per tot arreu, s’hauria d’analitzar un partit el dia de Sant Jordi, just quan es juga el Derbi esperat i apareix en Leo i a les 19:45 del vespre. Potser per la del maltractament al esportista... o a la de l’explotació al afeccionat? No sé.

Expectació i respecte per veure als locals, que havien estat capaços de guanyar al Montpedrós a la jornada anterior, perdre -10 a la pista del Sitges i guanyar a la pista del Pratenc, un dels rivals mes forts a la lliga a domicili. La sortida vilanovina va ser bona. Cinc inicial Alex, Rubén, Nil, Carlos i Sugri. Bon joc i un monumental Carlvel, amb 12 punts al quart i dos triples al sarró. Intercanvi de cistelles, primer round per els grocs. 16-18. Tot controlat.

A la represa, es va veure al sènior vilanoví que feia uns partits que no apareixia. Diria des de el partit davant el Sitges. Parcial de 0-12 i primera gran distància al marcador 18-30. Temps mort local per aturar l’allau de joc. Destacar d’aquests minuts al Andreu que va carregar de faltes al equip local al intentar aturar-ho. Un mal minut i mig final amb un parcial de 0-9 va maquillar el marcador i va deixar el quart amb un 29-36 còmode. Però tal com havia anat, el partit perfectament podria haver acabat. Havíem permès respirar a la Palma. Ah, i triple del capità en Ricard, que s’havia perdut els darrers 3 partits.

El tercer quart l’equip es va deixar anar i gràcies a una gran defensa acompanyada per un gran encert atacant. En Carlver continuava a la seva i s’apuntava a la festa l’animal del equip, en Sugri. Era divertit veure com l’equip treballava els seus atacs segons la defensa contraria. Les solucions que cercava. Un equip que porta molta feina. El final va ser apoteòsic. Els locals al darrer minut, van anotar 5 punts, un triple i un tir del seu bon jugador número 5 a manca de pocs segons. Doncs aquests van ser una eternitat i en Carlos va anotar un triple a dècimes. 11-25 i final del tercer quart 40-61. Una diferència bona.

Al darrer quart els dos equips es van relaxar, tot i així es van veure bones jugades per les dues parts i alguna pregunta a la pista, com va el barça? 20-19 i final del partit 60-80.

MVP, faré dos categories. La “extraterrestre” (Carlver) i la terrestre (en Sugri i en Nil). Els 11 jugadors van jugar a gran nivell i com deia abans, van oferir un bon espectacle.

Proper partit el dia 29 a les 16:00 al pavelló. El rival, CB Sant Just. Bona setmana a tots i bon bàsquet.



Fitxa tècnica

Sugri (12), Andreu (5), Ricard (3), Nil (7), Arnau (4), Rubén (9), Dani (2), Aleix (2), Carlos (30), Àlex (2) i Jordi (4). Baixa Javi. Tècnic Salva Pastó.

Parcials, 16-18, 13-18 (29-36) // 11-25 (40-61), 20-19 (60-80)

Estadístiques del equip 1/4 tirs lliures (25,0 %). 9 triples (5 Carlos).

13 faltes personals.