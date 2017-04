El Suburense mereixia millor sort però acaba derrotat

CF Suburense 0 – CD Reus Deportiu 1

El Suburense segueix sense guanyar una jornada més a domicili, en aquest cas perdia davant el Reus Deportiu en un partit amb el mateix guió i mateix final, l’equip d’en Josu Julian va merèixer com a mínim l’empat, però acaben perdent per una falta inexistent al minut 86, una nova derrota, la 14ena del campionat que pràcticament els sentencia a la pèrdua de categoria faltant cinc jornades, l’equip tot i això ha de seguir competint fins el final amb l’objectiu de que es retrobi amb un triomf que no coneixen des de el 27 de gener, en que es va guanyar amb un solitari gol de Josep Maria Marce al cuer, el Morell.

Fidels al seu estil el Suburense consumia els primer 45 minuts renunciant a la pilota buscant un futbol més directe, generant molt poc en atac però amb poc patiment en defensa, la sortida al terreny de joc de Marcos Garcia al minut 37 limitava una mica més el poc control al mig del camp sitgetà, tenint els visitants les més clares en el servei d’un corner que el porter David treia com va poder a corner.

Un pas endavant donava el Suburense a la represa i de fet amb les botes de Pascua es començaven a aproximar a la porta de Sillero, fregant el pal un remat amb molta intenció del mateix Pascua al minut 60, la va tenir al minut 72 Marcos Espigado però el seu xut s’anava al pal.

Perdonava la vermella directa en una agressió sense pilota del visitant Miranda a Geri, tornant a perjudicar l’àrbitre Garcia Cobos al Suburense al minut 86 xiulant una falta inexistent que va servir per que Alex fes el 0 a 1, tenint-la però la més clara el Reus al 78, Lora que havia sortit minuts abans tot sol encarant a David llançava fora, un final poc just degut a l’equilibri dels dos equips, però s’emportaven el tres punts el Reus que els col·loca segons a la taula a dos punts per sobre del tercer.



Fitxa tècnica

CF Suburense: David, Toshi, Sarabia, Alberto, Edgard, Geri, Marcos Garcia, (Pablo 37) Villa 80, Morillo, Laguna (Dídac 80), Espigado i Pascua.

Reus Deportiu: Sillero, Cholo, Torre, Alex, Miranda, Mirabent, Xavi Jaime, Jaume Parra, (Garrido 57) Roger, (Lora 75) Marcel, Edgard (Raul 84).

L’àrbitre Garcia Cobos amonestava als locals Morillo i Over, així com als visitants Alex, Miranda i Mirabent.