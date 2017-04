El Club Bàsquet Samà Vilanova commemora dissabte els 25 anys

El dissabte 29 d'abril a la tarda farem l'acte de celebració dels 25 anys del club Bàsquet Samà Vilanova. Volem que sigui un esdeveniment per a totes les persones que formen el club, totes aquelles que n'han format part i també tothom que col·labora perquè tot seguexi endavant.

Es tracta de fer un reconeixement a persones emblemàtiques, com són els fundadors del club. A més l’acte de celebració comptarà amb la presència de dos jugadors referents pel Samà, com són en Miquel Salvó, actualment a la plantilla de l’Oviedo, i Maria Barneda, que ara forma part del Club Deportivo Promete.

La commemoració es durà a terme després de la disputa del partit del Sènior Femení A, i abans del partit del Sènior Masculí A, a partir de les 18.30 h

Reserveu-vos la data: el 29 d'abril a la tarda!

Concurs d'Instagram i estrena de noves equipacions

El mateix dia 29 d'abril, a més, es podran veure les noves equipacions del club Bàsquet Samà Vilanova. Els equips sèniors A Masculí i Femení vestiran per primer cop el nou vestuari que serà oficial a partir de la temporada vinent.

Una altra activitat relacionada amb l'aniversari és el concurs de fotos d'Instagram, que premiarà les imatges relacionades amb els valors del club: ESFORÇ, ASPIRACIÓ, RESPECTE i la COMPANYONIA. Aquesta iniciativa compta amb el patrocini de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i d'Audie Norris, que faciliten els premis per a les fotografies premiades.

PARTICIPA!

L’objectiu del concurs és premiar les fotografies penjades a Instagram entre 6 i el 28 d’abril del 2017, i que tinguin relació amb els quatre valors del club: esforç, respecte, aspiració, i companyonia. Per participar en el concurs cal

- Seguir els perfils @basquet_sama_vilanova i @miravilanovailageltru

- Etiquetar cada fotografia participant amb #samavilanova25anys #miravng i el valor que es vulgui destacar: #esforçsama #respectesama #aspiraciosama #companyoniasama

- No hi ha límit de fotografies per presentar per usuari.

- S'ha de ser l'autor de la imatge que es penja. Els guanyadors hauran de demostrar la seva autoria per gaudir del premi.

- El lliurament de premis es farà el dia 29 d’abril de 2017, en l’acte de celebració dels 25 anys del Club Bàsquet Samà.

- El jurat estarà format per membres de la Junta del club. La decisió del jurat serà inapel·lable. S’escollirà fotografia guanyadora per cadascun dels valors. El jurat també atorgarà un nombre indeterminat d'accèssits.

- L’organització del concurs es reserva el dret de fer difusió de les imatges participants en el concurs a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

- Els diferents premis consistiran en regals facilitats pels patrocinadors: La Secretaria General de l’Esport de la Generalitat i Audie Norris.

- El fet de participar implica l’acceptació de les bases.