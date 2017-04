El passat divendres dia 7 d’Abril, es va celebrar la tercera edició de l’AAFESTA de l’esport organitzada pels alumnes de 2n curs del CFGS d’AAFE (Animació d’activitats físicoesportives). Des de l’institut Andreu Nin, el departament d’Educació física, des del crèdit de síntesi, dóna la possibilitat als alumnes d’organitzar un esdeveniment destinat a que els alumnes de l’ESO gaudeixin d’una jornada plena d’esport amb activitats de caràcter lúdic juntament amb un esmorzar saludable, organitzat per la Comissió d’Escoles Verdes de l’Andreu Nin, els alumnes gaudeixen d’una jornada on no nomes és fomenta l’esport sinó que, a més a més, es promouen valors com la solidaritat entre companys, vitalitat i fer veure que l’esport no és només guanyar o perdre, sinó que és un estil de vida que aporta una immensa quantitat de coses positives i ajuda a dominar i canalitzar emocions negatives i comunicar-ne les positives.

Pels alumnes d’AAFE la festa els hi aporta una forma de guanyar experiència en quant a organització i gestió d’un esdeveniment i ens fa aprendre l’importància de treballar en equip i afrontar positivament els imprevistos que poden anar sorgint.

La jornada va ser un èxit, des de les 9h del matí els alumnes van gaudir d’activitats com, per exemple, el mocador americà, escalada, voleibol platja o futbol tag, van poder esmorzar d’una forma saludable a mig matí i continuar gaudint de les activitats i del magnífic dia de primavera.

Per finalitzar la jornada, es va realitzar un ball final on tothom, alumnat i professorat, van poder dir adéu a una festa que cada vegada agrada a més gent i va creixent considerablement en èxit.