Remuntada de caràcter de La Parròquia-Samà Femení a Castellbisbal

CB Castellbisbal 57 - La Parròquia-Samà Vilanova 63

La Parròquia-Bàsquet Samà jugava dissabte a casa del Castellbisbal després de la parada de Setmana Santa. L'equip local arribava al partit firmant una gran segona volta amb set victòries en els deu partits disputats fins aleshores. Les samistes havien descansat força dies a causa de les nombroses baixes que l'equip arrossega.

L'inici de partit va ser de domini vermell, amb atacs treballats i bona efectivitat davant de cistella. Però a mitjan segon període l'encert local i les errades en defensa de les vilanovines van concedir cistelles per les liles i la possibilitat d'ordenar la seva pressió. Una Parròquia correcta però poc agressiva de cara a cistella veia frenada la seva anotació i deixava que el Castellbisbal es posés per davant.

S'arribava al final dels primers 10 minuts amb un petit avantatge per les locals. Malauradament el guió es repetia. Un bon inici samista, amb un parcial favorable de 3 a 9 i, a partir del minut 7, resposta i domini local, endossant un 9 a 0 per finalitzar el segon quart. Mitja part i La Parròquia només havia anotat 20 punts (25 a 20). Les garrafenques estaven disputant un partit correcte però un Castellbisbal amb confiança era capaç d'acabar imposant-se en el marcador.

A la represa, un altre parcial de 9 a 0 en 4 minuts. En total un 18 a 0 en tan sols 7 minuts! El 34 a 20 del marcador, el magnífic encert local des del tir de mitja i llarga distància i la falta del domini del ritme del partit preveia un desenllaç complicat per un Samà que no trobava la solució. Amb el temps mort d'Òscar Andreu però va canviar de guió. La Parròquia premia les dents al màxim en defensa i començava a ofegar a l'atac lila. Gràcies a la defensa, els atacs vermells es tornaven més ràpids i agressius i el Samà anotava un 0 a 9 (34-28). Quan semblava que ja s'havia trobat el camí però van arribar 4 punts seguits de les locals (38-28). Resposta immediata des del tir lliure i des de la llarga distància i un altre 2 a 9 per acabar el quart (40-37).

Restaven 10 minuts i La Parròquia havia de seguir amb el mateix llistó i exigència defensiva. A l'inici dels darrers deu minuts un triple samista va posar l'empat al marcador. S'havien recuperat els 14 punts de desavantatge i el domini i control era totalment vermell. Tot i així, les locals van lluitar i gràcies, un cop més, a l'encert exterior es mantenien al partit. L'experiència de les vilanovines va permetre dirigir els darrers minuts del partit i d'aquesta manera emportar-se una nova victòria molt suada i patida.

Aquesta victòria manté a l'equip en tercera posició. Aquest cap de setmana el Sènior Femení A del Samà juga dissabte a les 16.30 h a Vilanova contra l'incòmode i lluitador CB Morell.

Fitxa tècnica

Anotacions: LAIA (0) - ANNA (3) - ANIRA (22) - JUDITH (15) - SARA (2) - LAURA (19) - ELI (0) - ELENA (2) - MARINA (1) (NO JUGA: IRENE - ANDREA)

Parcials: 13-11 / 12-9 / 15-17 / 17-27