Vilafranca del Penedès acollirà la 5è edició de la Jornada de Futbol Femení

En un acte a la sala Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca es presentava la nova edició que enguany tindrà lloc a la capital de l’Alt Penedès

Aquest dilluns 24 d’Abril es presentava la cinquena edició de la jornada de futbol femení que organitza la Federació Catalana de Futbol i que de manera simultània tindrà lloc a 14 municipis catalans, Manel Duran delegat de la Federació Catalana Penedès – Garraf, juntament amb el secretari de la Federació Josep Vives, la regidora d’esports de l’Ajuntament de Vilafranca Anna Doblas i Joan Soler president del FC Vilafranca i el representant de la Fundació Alt. Vilafranca Femení Raimon Lloses, eren els encarregats de donar a conèixer aquesta nova edició que es farà el dia 1 de Maig a Vilafranca del Penedès.

Durant l’acte de presentació Manel Duran feia esment a que cada any aquesta jornada de futbol femení tracta de promocionar més encara el futbol femení, tot i que ara mateix a nivell europeu s’està molt alt en quant a llicencies, l’idea es que noies que no estan federades i els hi agradi el futbol participin en la jornada per poder fer encara més equips dels que hi han ara mateix.

Des de la Federació Josep Vives explicava que s’ha d’intentar doblar el numero de llicencies que actualment es de 8.000, que representa el 25% de les llicencies de futbol femení a tota Espanya, des de la Federació es va acordar dedicar més diners i més esforços, per poder tenir més equips i evitar els llargs desplaçaments que tenen que fer molts equips degut a la mancança d’equips.

Raimon Lloses comentava que des de la Fundació Atlètic Vilafranca ja fa més de 20 anys que s’està treballant amb el futbol femení, el club que te més de 60 nenes valorà aquestes jornades per tal que les noies que no practiquen aquest esport puguin provar-ho i que així de mica en mica vagi creixent amb equips el futbol femení.

L’Ajuntament de Vilafranca, des de la regidoria d’esports, Anna Doblas valorava positivament el fet de sobre tot la promoció de l’esport i l’activitat física, que una nena que vol jugar a futbol segurament ho te molt clar i que es poden aprofitar aquestes jornades per que des de el Fundació, les seves jugadores fessin d’amfitriones per fer gaudir a les noies que vinguin a provar aquest esport.

Desprès de que Santa Margarida i Els Monjos acollis la primera edició, desprès fos Sant Pere de Ribes, Sant Sadurní i la darrera a Cubelles, aquest dilluns 1 de Maig a partir de les 9:30 al camp Municipal de Vilafranca, totes les nenes entre 6 i 14 que no siguin practicants habituals de futbol tindran l’oportunitat de conèixer de més a prop aquest esport, les jornades estan obertes a jugadores federades i no federades, es comptarà també amb dues jugadores de nivell, les vilafranquines Gemma Sala que actualment juga al RCD Espanyol i probablement la Sandra Domènec que juga a l’At. Madrid. Les inscripcions son gratuïtes i es poden fer a la pàgina web futbolfemeni.com i com a regal per assistir a la jornada tindran una samarreta.