Al RC Sitges se li escapa la final de la Divisió d'Honor catalana

RC Sitges 19 - Castelldefels RUC 39

Final Divisió Honor Catalana - Sènior Masculí

Ambient de gala a la Foixarda (Barcelona) on les aficions de Sitges i Castelldefels omplien la graderia el dia de Sant Jordi, per veure la final de la Divisió d'Honor catalana, màxima competició organitzada per la Federació Catalana de Rugby.

Des de l'inici del partit ambdós equips ho donaren tot, ningú fallava placatges, però el Castelldefels disposava d'una major possessió que li va permetre d'acostar-se a prop de la línia de marca dels del Garraf, per anotar la primera marca del partit. Era d'esperar la reacció del Sitges i després de vàries fases a camp contrari aconseguia anotar en un maul dinàmic que igualava el matx, 5 a 5 al cap de 15 minuts de partit. Varen ser els millors minuts del nostres, ja que des d'aleshores fins al final del primer període el ritme del partit el va marcar el CRUC que amb bons criteris tant al peu com a la mà disposava de llargues possessions, que no acabaven en marca gràcies a l'entrega dels jugadors d'un Sitges, que no va gestionar bé les seves possessions amb masses pèrdues de pilota que permetien al Castelldefels marcar un bon ritme de partit per als seus grans davanters, al contrari d'un Sitges que necessita de molt dinamisme per reeixir el seu joc i per això necessita tenir la pilota. Aquest control dels del Baix Llobregat va tenir el seu premi i amb dos cops de càstig transformats s'arribava al descans amb un 5 a 11 favorable als grocs.

Les esperances eren intactes a la represa, més quan al primer minut els de Castelldefels es quedaven amb un home menys per l'expulsió d'un dels seus jugadors. Però les bones intencions no es reflectien en el joc. La possessió continuava essent pel Castelldefels, a la qual se li afegia que els seus tres quarts entraren molt més en el joc trencant la defensa sitgetana i aconseguint primer cops de càstig a favor que transformava el seu obertura, per seguidament trencar la final amb dues marques que definien un clar avantatge 12 a 32, on una marca sitgetana mantenia un fil d'esperança que el pas dels minuts va fer desaparèixer ja el control del partit seguia essent pel Castelldefels. Als darrers minuts bona actitud dels nostres nois que lluitaren fins al final aconseguint una nova però estèril marca, que sumada a la darrera marca del CRUC establia resultat final de 19 a 39,proclamant al Castelldefels RUC com a campió.

Aquesta no era l'única final que jugava el RC Sitges aquest passat cap de setmana, ja que també disputava la Final de Catalunya en categoria Sub14 i Sub16, en ambdues competicions davant el CR Sant Cugat. Malauradament igual que el sènior masculí varen perdre per ambdues,34-5 i 54-22 respectivament. En un cap de setmana agredolç, amb orgull per haver portat fins a tres equips a jugar la final del campionat, però amb la decepció de no haver aconseguit ser campió en cap de les mateixes.