Vilafranca va acollir als anys 20 les primeres curses automobilístiques internacionals a l’Estat

L’Ajuntament de Vilafranca ha instal.lat un plafó informatiu per tal de recordar el fet que Vilafranca va ser bressol de la Fórmula 1 a Espanya els anys 1921, 1922 i 1923 amb motiu de les primeres curses automobilístiques amb caràcter internacional de l’Estat espanyol que s’hi van celebrar. Amb anterioritat tan sols se n’havia celebrat una d’aquestes característiques, a París. El monòlit, instal.lat per l’Ajuntament a iniciativa del vilafranquí Lluís Hill Plans, s’ha col.locat a la vorera de la carretera de Sant Jaume dels Domenys, tocant a l’avinguda de Tarragona i al costat de l’àrea per a l’estacionament d’autocaravanes. Hi consta la ressenya històrica en català en una de les cares i en l’altra en castellà, anglès i francès.

El circuit d’aquestes primeres curses automobilístiques transcorria pels municipis de Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els Monjos i la Múnia (Castellví de la Marca), amb una llargada de 14,790km. La carrera era a trenta-cinc voltes, amb un total de 517,650km.

Les tres curses van ser organitzades per la Penya Rhin, un club automobilístic i motociclista barceloní fundat el 1916 per un grup d’afeccionats als temes del motor, membres de l’alta burgesia que feien tertúlia a la cafeteria que els donaria nom. L’entitat es va dissoldre el 1954.



Un esdeveniment sense precedents

Les tres curses que es van celebrar durant aquests anys van superar totes les expectatives del seu temps. Vilafranca tenia una població que no arribava als 8.000 habitants i les cròniques parlen d’un total de 50.000 espectadors situats al llarg de tot el recorregut. També cal destacar l’acreditació de nombrosa premsa i mitjans de comunicació estatals i internacionals. Per poder donar resposta a la gran demanda d’aficionats es van habilitar trens especials des de Barcelona durant les tres edicions.



Normatives innovadores

La cursa de la Penya Rhin al circuit de Vilafranca del Penedès va suposar la configuració de diversos aspectes dels campionats automobilístics, alguns dels quals encara es mantenen avui en dia, com el fet que cada equip s’identifiqués amb un color específic. En l’edició de 1923, per primera vegada, la sortida de tots els vehicles es va fer de manera conjunta.

Una bona part de les marques participants a les tres curses en el circuit de Vilafranca encara mantenen l’activitat automobilística als nostres dies.