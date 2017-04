El CTT Vilanova guanya l’últim partit i espera la fase d’ascens

S’acaba la lliga regular de tercera estatal amb triomf a casa per 4-3 contra l’Hospitalet. El Vilanova que ja feia dues jornades que tenia tot resolt es convertia però en jutge per la segona plaça de la lliga que donava accés a la fase d’ascens d’aquí a tres setmanes.

Així els vilanovins no van fer grans canvis en l’alineació per no desvirtuar la competició, però el partit va quedar marcat per la lesió en el primer partit de Sergi Aso quan anava guanyant 2-1 a Francesc Conde. Un trencament del tendó d’Aquiles que obligava a deixar el partit i donava un avantatge de 2-0 als vilanovins.

Tot i això un rival que s’ho jugava tot va portar el partit al límit. Si Albert Soler guanyava el seu punt amb certa facilitat a Julian per 3-1, la resta van ser tots molt igualats i Guasch guanyava 3-2 13-11 al cinquè a Cepero i 3-0 a Conde. Julian portava el partit al dobles guanyant altre cop a Cepero 3-1.

En el dobles però no va haver oportunitat pels visitants i Soler-Conde guanyaven per 3-0 per guanyar el partit 21 de 22 aquesta temporada, guanyant tots els de casa.

L’Hospitalet amb molt mala sort cedia el segon lloc a l’Igualada que acompanyarà als vilanovins a la fase d’ascens.

Ara esperar la fase d’ascens on es torna a començar de zero i es jugarà l’ascens en tres places per sis equips.

El Vilanova C guanya a Bellvitge i acarona l’ascens

Diumenge acabava també els play-off de les lligues provincials. El Vilanova C format per juvenils i infantils guanyava en la final del play-off d’ascens a segona A a camp del Bellvitge per 4-3 amb un punt de Carmona,Garrote, Cereto i el dobles epic de Garrote/Cereto contra un equip molt experimentat.

Això situa als del Garraf en la cinquena posició final de segona B i optant a la darrera plaça contra el campiò de 3ª provincial. L’atzar fa que el campiò de 3ª provincial sigui el Sabadell TT, un equip de nova formació en el que juguen antics jugadors de divisió d’honor. Així guanyar-los es situa en un objectiu impossible, però com a primers reserves i atenent als precedents d’altres temporades l’ascens és quasi segur.

El Vilanova B perdia a camp del Sant Cugat per 2-4 amb punts de Sallant i Milà quedant quarts de la lliga ja un partit intrasncendent.



Marc Cervelló 2 pòdiums al campionat de Barcelona benjamí

Dissabte a Reina Elisenda es disputava el campionat de Catalunya per edats. D’entre els vilanovins destacava altre cop Marc Cervelló que arribava a les semifinals de l’individual i del dobles fent parella amb Nurjan Vilallonga.

Als quarts de final del juvenil s’havia quedat Edgar Mataró i a la fase de grups juvenil Marc Cereto i de l’infantil Carmona i Garrote.