Destrossen al Cambrils pensant en Els Monjos

Cambrils CH 0 – CPS Sitges 8

Partit tràmit el jugat pel CPS Sitges a Cambrils a la espera de l’hora de la veritat, el seu enfrontament amb els Monjos amb la lliga en joc.

Tot en un bon encontre el jugat pel Sitges mostrant-se molt superiors als locals del Cambrils, l’equip que viatjava amb dos baixes significatives la de Javi Guerrero i Aleix Pajares que serà dubte també per el proper per lesió, van jugar amb un bon ritme tot i venir d’una aturada de dos setmanes, però no ho van notar, minut a minut anaven trobant barraca jugant molt còmodes i fent-lo fàcil en la definició.

Amb aquest nou triomf per golejada aquets CPS Sitges en les 22 jornades disputades és sense cap mena de dubtes l’equip més golejador amb 192 gols, així com l’equip menys golejat amb tan sols 49 gols encaixats.

Els golejadors del Sitges van ser Sergi 2, Ortega 2 amb un gol Gerard, Jofre, Adri i Raven.

Per aquest encontre Carles Busquets comptava amb aquest jugadors: Alex Leon, Dani Pérez, Roger Vidal, Gerard Camarasa, Jofre Toledano, Alex Raventós, Sergi Sabater, Adrià Muñoz, Alex Ortega i Guillem Batet.

Amb cinc punts més que el Monjos que és segon però amb un partit menys, tot apunta a que millorant el 5-4 que va patir a l’anada a la vila penedesenca, els sitgetans podrien assolir l’ascens guanyant a la pista del cinquè classificat, el Casal l’Espluga en la que serà la penúltima jornada per fer-ho també a la darrera a Pins Bens davant el Casal l’Espluga B.

El proper partit

Tot en joc aquest dissabte al punt de les 19 hores, l’esperat i decisiu CPS Sitges – Els Monjos