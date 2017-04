Croniques dels partits del CHVNG

Sènior masculí

La progresión continua partido a partido

Hipersimply CHVNG 29 - 29 H. Pau Casals

El tercer clasificado llegaba a Vilanova con la intención de consolidar su participación en la fase de ascenso ya que se iba a enfrentar al tercer clasificado “por la cola”, parecía que lo lógico eran dos puntos más y vuelta a Sabadell…, bueno, parece lo lógico si ves la tabla clasificatoria , pero si llevas siguiendo esta segunda vuelta al Vilanova no lo tienes tan claro. La evolución de este equipo es constante, en handbol y en carácter.

Una primera parte de las mejores que hemos visto esta temporada en el pabellón. Ya no solo por el resultado final del periodo , 6 goles arriba, si no por el juego del grupo dirigido por Pere Solé, Enric Papiol y Jordi Porras. Un Pau Casals que se jugaba mucho lo intentó desde el minuto uno, un arranque con un parcial de 0-3 parecía dejar clara la supuesta diferencia entre los dos equipos, pero cuando un grupo tiene un estilo de juego la máquina sigue trabajando a pesar de las eventualidades del marcador y el Vilanova fue imponiéndose , dominando en defensa y seleccionando muy bien el lanzamiento en ataque.

Con el lujo de Martí Burcet en la portería, los azules consiguieron no solamente frenar el ataque visitante que tenía la ventaja de mayor altura que nuestra defensa, si no que en ataque todo el equipo estuvo eficaz, vimos goles de todas las facturas, por parte del central con visión y picardía, de los pivotes, lanzamientos de nueve, entradas en carrera de los laterales, contraataques combinados y escapadas fulgurantes con cambio de ritmo incluido que hacían ilusionar y soñar con la victoria a una grada que no dejaba de animar a su equipo.Una primera parte para enmarcar.

El segundo periodo debía de ser el de la recuperación de los del Vallés, que salieron enchufados y con un punto más de agresividad, pero este grupo ya no se arruga ante equipos con más experiencia y sigue trabajando.Consiguió ir gestionando la diferencia aunque la veteranía de los visitantes iba recortando el resultado, hubo momentos en que incluso con cuatro jugadores de campo en pista el Vilanova se defendía con orden y realizaba largas transiciones en ataque. Sin precipitarse esta vez intentaba gestionar la diferencia.

A menos de diez minutos del final el Pau Casals conseguía el empate, pero los azules no bajaron los brazos y llegaron a ponerse otra vez dos goles arriba y demostraban que creían en la victoria y peleaban por ella. El criterio arbitral cambió en esta segunda parte y un colegiado con poca movilidad en la pista parecía tener más ganas de finalizar el encuentro que los equipos, así se llegó empatados a cuatro segundos del final. En un saque de banda a favor del Vilanova, un jugador visitante agrede a nuestro jugador y el colegiado le saca tarjeta roja y estima que impedir el saque con una agresión flagrante a cuatro segundos del final no es merecedora de penalti. En la continuación una jugada estudiada para aprovechar estos últimos cuatro segundos deja a Izan en posición de tiro en un uno contra uno con su defensor que le propina un golpe en la cara y al caer el suelo el colegiado pita el final y decide que no hay sanción por estar fuera de tiempo.

En resumen , un buen encuentro por parte de los dos equipos, que supieron jugar a handbol y acabaron saludando deportivamente a pesar del accidentado final. Para el Vilanova un punto que puede ser importante para mantenerse en la categoría que tiene que defender en Agramunt el próximo fin de semana.

Juvenil masculino

Hipersimply CHVNG 34-26 H Joventut Mataró

Primer partido de Copa y victoria

El juvenil masculino del Vilanova, quinto clasificado del grupo C, se enfrentaba en el primer partido de la Copa Federació, al Mataró B, sexto clasificado en el grupo B. Los de Juan Cuenca salieron muy bien plantados en defensa y rápidos en ataque, consiguiendo una gran eficacia cara al gol, que se reflejaba en un 5-0 en el minuto cinco que obligaba a solicitar tiempo muerto al entrenador visitante. Con cuatro cadetes formando el equipo las rotaciones fueron constantes y el cambio en ataque defensa relentizaba un poco las transiciones pero daba mucho fuelle al equipo y permitía jugadas con balón más largas en ataque y mantener la intensidad en defensa. La primera parte acabó con una buena diferencia a favor del Vilanova y con una responsabilidad muy alta de este buen resultado por parte de Roger y Arnau que realizaron un primer periodo impecable.

El Mataró jugó un buen partido y peleó los sesenta minutos, pero este Vilanova es correoso y trabaja en la pista a pesar de las adversidades, como en la segunda parte de el segundo periodo que llevando una ventaja de catorce goles permitió que poco a poco el Mataró llegase a reducir la diferencia a cuatro goles y en lugar de llegar los azules supieron reaccionar y acabar con las aspiraciones de los del Maresme, comenzando a invertir la tendencia del marcador gol a gol hasta llegar a poner en el electrónico un claro 34 a 26 final.

En este grupo de la copa nos queda enfrentarnos a una vuelta al Cardedeu ,Vendrell y Sabadell. La competición la conforman 21 equipos divididos en 5 grupos y pasan a cuartos de final los 5 primeros de cada grupo y los 3 mejores segundos…, en fin queda mucho por delante pero este grupo demostró ayer que trabaja, lucha y tiene handbol.

Además de la portería, destacar el trabajo y visión de Arnau Farreres en defensa ( y dos goles) que supo no solamente hacer su trabajo sino que estuvo rápido en la recuperación de los balones divididos, una excelente progresión de este juvenil de primer año, sin desmerecer el trabajo de todo el equipo que fue excelente.

Cadet masculí “A"

Hipersimply CHVNG 29 – CH Sant Llorenç-Sant Feliu 26 (10-14)

Debut del cadet A a la copa amb victòria

Un partit on de nou els blaus, van fer una primera part per sota de les seves possibilitats però que es van saber recuperar en el segon període on van dominar de forma molt més clara del que diu el resultat final.

I de nou els blaus van fer una sortida dolenta al partit, lents, porucs, sense contundència en defensa i sense idees en atac i els de Sant Feliu ho van saber aprofitar per dominar des dels primers compassos del partit.

Els canvis tampoc aportaven el que es necessitava per redreçar la situació, ni tant sols el temps mort demanat pels tècnics del conjunt blau, va fer que canviés la dinàmica del partit on fins i tot els vilanovins van arribar a anar sis gols per sota al marcador. Només ens els últims minuts, un punt de rauxa va fer que el marcador només fos 10 a 14 a favor dels visitants.

Però tot va canviar a la segona meitat. Els blaus sí van sortir com ho saben fer, intensos i contundents en defensa, sortint ràpidament a la contra i efectius en atac i amb un parcial de 4 a 0 van posar la por al cos als visitants. El temps mort obligat per els dels Baix Llobregat, no va evitar que els blaus acabessin donant la volta al marcador i partir del minut 10, ja no van deixar de manar, tant en el joc com al lluminós. Els blaus van saber controlar al rival fins el final del matx, i només un excés de precipitació en els últims minuts, van fer que el resultat no fos més ampli a favor dels blaus.

Infantil B

Partit marcat per les lesions

Hipersimply CHVNG 16-21 SAFA Gavà

En aquesta jornada de la lliga del Consell Esportiu s’enfrontaren el CHVNG, i l’Escola SAFA Gavà. amb un marcador final de 16 a 21.

L’escola SAFA Gavà possiblement sigui un dels equips millors equilibrats en l’aspecte físic, tècnic i tàctic de la lliga del Consell. Tots dos equips afrontaven el partit amb moltes baixes, els visitants es presentaven només amb un jugador de recanvi, mentre que els vilanovins amb una plantilla molt més extensa, aquestes absències no els afectava des de el punt de vista numèric, però sí i molt del posicional.

El SAFA Gavà venia amb la lliçó ben apresa del partit jugat a la seva pista, on la bona defensa i l’encertat atac dels vilanovins els sorprengueren amb un incisiu parcial de 1 a 5. Aquesta vegada van ser l’inrevés, els gavanencs ràpidament es van escapolir en el marcador, degut a la seva asfixiant defensa sis zero i la magnifica actuació del seu porter, que aturava una vegada sí i una altra també els tirs dels locals en les poques vegades que aconseguien penetrar la defensa visitant, provocaren un tanteig inicial de 1 a 4.

Els vilanovins sortiren amb una valenta defensa avançada tres-tres on els jugadors més alts defenien per davant, però va ser molt bé interpretada pels visitants, desplaçant als seus millors efectius als extrems generant superioritats que acabaven en gols fàcils.

Els locals ajustaren la defensa, amb un gran desplegament físic que juntament d’una millora ostensible del seu atac, provocaren l’escurçament del marcador, però la fatídica lesió de l’únic porter dels vilanovins, va fer que es cobrís la baixa amb jugador de camp gens habituat a aquesta posició, provocant una nova estirada en el marcador per part dels visitants, davant la fragilitat de la porteria.

El retorn del porter local, malgrat el dolor, va fer que els vilanovins retallessin la distancia, fins hi tot tenint l’oportunitat d’empatar aquesta primera part, però quan erres el teu postrem atac per igualar i el rival fructifica el seu, a la darrera jugada, passes d’igualar a perdre de dos, a sota a la conclusió, finalitzant amb un marcador de 11 a 13.

La segona part malgrat que les estadístiques reflecteixen un tanteig de 5 a 8 pels visitants, cal assenyalar que va ser més igualada del que refereix el marcador.

Els vilanovins en aquesta segona part van millorar molt en defensa, defenent amb un aferrissat sis zero, minvant contundentment la suma de gols del rival.

Els visitants es van mantenir dins el partit per l’habilitat tàctica d’un dels seus jugadors, que intercanviava les posicions en atac per imposar la seva notòria superioritat física davant el seu defensor, corretegin-se aquesta situació amb un encertat canvi, posicionant els vilanovins a un jugador de més envergadura.

Però la nova lesió del porter, que ja no es va incorporar més al partit, i el predicible atac local, mol estàtic i centrat, va truncar les serioses opcions que existien fins a aleshores de victòria, malgrat això, les ganes del nois els van dur a tenir possibilitats d’empatar el partit a les acaballes del mateix, jugant-s’ho el tot o res amb una desesperada defensa individual per tota la pista, que va ser infructuosa, provocant un immerescut eixamplament al marcador de dos gols més, finalitzant el partit amb un exagerat 16 a 21, pels mèrits d’un i d’altres.

Es pot guanyar o perdre en funció de moltes circumstàncies, però quan es juga amb aquestes ganes i amb aquesta actitud, només cal aplaudir-los i sentir-nos orgullosos d’ells.

Josep Miquel