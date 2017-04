Xus Fernández: un any més sota pals

El porter Xus Fernández continuarà, una temporada més, a la porteria del Noia Freixenet.

En declaracions a la web del Club, Xus Fernández s'ha mostrat molt content "de la confiança de l'entrenador, dels companys i de la gent" i, també, "de renovar i poder seguir defensant el Noia Freixenet".

Admet que a l'inici de temporada "ens va costar conjuntar-nos com a equip, però tot i això vam disputar tots els partits fins al final", però reconeix que "ara ens sentim molt còmodes els uns als altres". Finalment, el porter del Noia Freixenet assegura que "la CERS és una espina per l'any que ve".

Xus Fernández té 27 anys i va començar a l’escola Sant Josep de Sant Sadurní, des d’on va passar a formar part dels equips formatius del Noia Freixenet durant tres anys. Després, va estar dos anys a Igualada, on va disputar una Final Four de la Copa de la CERS; i dos anys a Vilafranca, on va assolir l’ascens a Ok Lliga.

Abans de tornar aquesta tenporada al Noia Freixenet, en va estar tres defensant la samarreta del Moritz Vendrell, on va jugar una Final Four de la Lliga Europea, i va guanyar una Copa del Rei i una Lliga Catalana.